Тибо КУРТУА: «Челси может играть и без Диего Косты»

© ФК Челси. Тибо Куртуа

После субботней победы над «Лестером» (3:0) Тибо Куртуа убеждён, что успех команды стал серьёзным ударом по конкурентам в борьбе за титул. Голкипер «Челси» считает, что сейчас гораздо большее давление оказывается на соперников, нежели на его команду.

Команда Антонио Конте, потерявшая из-за травмы Диего Косту, блестяще отреагировала на поражение от «Тоттенхэма», уверенно разгромив действующего чемпиона Англии на «Кинг Пауэр» (3:0).

Это была особенно восхитительная игра, учитывая то обстоятельство, что «синие» выходили на матч, зная, что «Тоттенхэм» и «Арсенал» свои матчи выиграли. Поскольку «Ливерпуль», «МЮ» и «Манчестер Сити» в воскресенье потеряли очки, выходные для «синих» выдались удачными.

«Естественно, после поражения, когда ещё и другие команды победили, мы знали, что тоже должны побеждать, — говорит Куртуа. — И мы сделали это, показав хорошую игру. Думаю, мы контролировали ход матча».

«У нас достаточно классная команда, чтобы заменить Диего. Он важен для нас, но если он не может сыграть, мы знаем, что можем справиться с этим. Естественно, это был другой стиль игры, потому что не было смысла делать длинные забросы на Эдена, Виллиана и Педро, которым противостояли высоченные Хут и Морган. Но мы справились и, разумеется, ранний гол помог нам в этом, а позднее мы сняли вопросы о победителе, реализовав свои голевые моменты».

Куртуа уверен, что другие команды рассчитывали на то, что в Лестере «синие» потеряют очки. От этого успех «Челси» в субботнем матче смотрится ещё значительнее.

«Мы просто должны двигаться от игры к игре. Но важнее всего подойти к матчу на «Энфилде» (31 января) с наибольшим отрывом от преследователей», — говорит бельгиец.

«Если бы в субботу наши соперники сыграли в Лестере именно с той командой, которая противостояла нам, думаю, они могли бы потерять там очки. Поэтому очень хорошо, что мы победили и сделали это уверенно».

«Теперь нам надо побеждать дома «Халл» и с этим запасом очков ехать на «Энфилд», потому что там может случиться все, что угодно».

«Синие» безоговорочно лидируют в АПЛ, и, по мнению Куртуа, «Челси» нужно просто продолжать побеждать, чтобы укрепить свое турнирное положение.

«Разумеется, если ты лидируешь, то ощущаешь давление, желая удержать отрыв от преследователей. Но мы идем на первом месте, в семи очках от ближайшего соперника по таблице, поэтому куда большее давление испытывают другие команды, а не мы».

«Мы должны продолжать побеждать, но у нас хорошая ситуация и все удачно складывается. В прошлом сезоне у нас был непростой период, было тяжело добиваться побед, нам немного не везло, но в этом году все складывается в нашу пользу, поэтому мы хотим сохранить эту форму и выигрывать свои матчи».

Источник — ФК Челси

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