Сталь отправилась на сборы в Турцию

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Сегодня делегация каменской «Стали» отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Запланировано два сбора: первый – с 18 по 30 января, второй – с 3 по 17 февраля. Под руководством Леонида Кучука готовиться ко второй части сезона в Белеке будут следующие футболисты:

Вратари: Александр Бандура, Юрий Панькив, Герман Пеньков.

Защитники: Антон Кравченко, Сергей Воронин, Милош Стаменкович, Павел Пашаев, Николай Ищенко, Анатолий Ульянов.

Полузащитники: Алексей Довгий, Максим Каленчук, Гор Малакян, Эдгар Малакян, Бой Деул, Орест Кузык, Михаил Месхи, Денис Васин, Марьян Мысык, Роман Карасюк, Максим Задерака, Николай Павлюк, Юрий Климчук.

Нападающие: Кваме Карикари, Роман Дебелко, Сильвано Комвалиус.

Во вторник обеда команда выехала в Харьков, откуда транзитом через Стамбул совершит трансфер на средиземноморское побережье Турции, где гостеприимно распахнет свои двери отель «Papillon Ayscha».

Первый спарринг «Стали» запланирован на 24 января. Соперники в контрольных поединках будут известны позже.

Источник — ФК Сталь Каменское

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