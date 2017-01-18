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Сталь отправилась на сборы в Турцию

Главный тренер команды Леонид Кучук взял с собой 25 футболистов

  • 18.01.2017 07:52
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Сегодня делегация каменской «Стали» отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Запланировано два сбора: первый – с 18 по 30 января, второй – с 3 по 17 февраля. Под руководством Леонида Кучука готовиться ко второй части сезона в Белеке будут следующие футболисты:

Вратари: Александр Бандура, Юрий Панькив, Герман Пеньков.
Защитники: Антон Кравченко, Сергей Воронин, Милош Стаменкович, Павел Пашаев, Николай Ищенко, Анатолий Ульянов.
Полузащитники: Алексей Довгий, Максим Каленчук, Гор Малакян, Эдгар Малакян, Бой Деул, Орест Кузык, Михаил Месхи, Денис Васин, Марьян Мысык, Роман Карасюк, Максим Задерака, Николай Павлюк, Юрий Климчук.
Нападающие: Кваме Карикари, Роман Дебелко, Сильвано Комвалиус.

Во вторник обеда команда выехала в Харьков, откуда транзитом через Стамбул совершит трансфер на средиземноморское побережье Турции, где гостеприимно распахнет свои двери отель «Papillon Ayscha».

Первый спарринг «Стали» запланирован на 24 января. Соперники в контрольных поединках будут известны позже.

Источник — ФК Сталь Каменское

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