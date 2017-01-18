Днепр в Турции: гроза и ливень тренировкам не помеха

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Третий день находится «Днепр» на тренировочном сборе в Турции, и еще не было ни одного дня без осадков. Но дожди не в силах помешать выполнению рабочего плана днепровской команды, которая проводит по два занятия в день. Поля отеля Miracle Resort с честью выдерживают сильную нагрузку, принимая тренировки сразу нескольких клубов. И даже несмотря на то, что накануне вечером над Ларой бушевала гроза, ее следов во время утреннего занятия днепрян не ощущалось.

Более того, впервые выглянуло солнце, и, хоть оно сияло недолго, добавило бодрого настроения футболистам. А оно им ой как понадобилось, ведь первая тренировка была, в основном, посвящена физической подготовке. Серии беговой работы игроки чередовали с выполнением различных упражнений. Заметим, что и вратари по части получения нагрузки не отстали от полевых партнеров: Валерий Городов предложил своим подопечным целый комплекс прыжковых упражнений. «Ничего, нормально!» — держался после тренировки бодрячком один из днепровских голкиперов Даниил Кучер.

Во второй половине дня Лару снова накрыло плотными тучами, из которых лил дождь. На вечернее занятие «Днепр» выехал на еще один принадлежащий отелю комплекс полей. Преодолев несколько километров на автобусе, днепровская команда вышла на просто идеальный газон, который всю влагу поглотил, словно губка. «В Турции с такими полями можно и чемпионат мира проводить!», — был впечатлен Дмитрий Нагиев.

Правый крайний «Днепра» отметился и в конце тренировки — его дальний удар (хоть и не без помощи рикошета) принес ничью «синим» в двусторонке. Этот гол стал ответом на взятие ворот форвардом «желтых» Олегом Кожушко, а сама игра должна была закрепить выполненные перед этим тактические упражнения. Защитники, как часто происходит, работали с Сергеем Дирявкой, группа же атаки оттачивала комбинации, завершаемые ударами по воротам.

Источник — ФК Днепр

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