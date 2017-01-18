Шахтер в Испании: Бланко-Лещук провел первую тренировку с командой

© ФК Шахтер Донецк

Погода в эти дни на юге Испании отнюдь не идеальная: прохладный воздух, сильный ветер, который во вторник нагнал грозовые тучи. Впрочем, у футболистов и так не возникает мыслей об отдыхе. Утренняя тренировка стала самой продолжительной и интенсивной с начала сборов. После нее игроки восстанавливали мышцы в открытом бассейне.

Вечерняя сессия была в большей степени посвящена тактике, развитию атакующих действий и завершилась мини-турниром. Три команды играли до забитого мяча на вылет, а победную точку поставил Тайсон. В занятиях принял участие и новичок «оранжево-черных» Густаво Бланко-Лещук, для которого эта тренировка стала первой в составе дончан.

Напряженная предсезонная работа продолжится в среду. Команду вновь ждут две тренировки на полях центра La Manga Club.

Источник — ФК Шахтер

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