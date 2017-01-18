Леонид КУЧУК: «Шевченко привнес порядок в игру сборной Украины»

© sport.ua

В понедельник, 16 января, на вопросы журналистов и читателей Sport.ua ответил главный тренер «Стали» (Каменское) Леонид КУЧУК. Вашему вниманию предлагаем продолжение интервью, первая часть беседы — здесь

— В прессе была информация о том, что Вашим представителем является Александр Толстиков. То есть его можно представлять как Вашего агента, менеджера? Давно ли с ним работаете?

— Александр Толстиков является моим другом на протяжении многих лет. Друг от агента очень сильно отличается. Друг никогда не преследует своих целей, он просто помогает. Я часто помогаю ему, он — мне. Это связано не только с футболом, бывают разные моменты в жизни. Александр сейчас — президент португальского клуба «Лейрия». Хотя он во Второй лиге, но это очень известный клуб. Там Моуриньо работал и многие другие известные португальские тренеры. Когда говорят, что он мой представитель... Нет, Александр не мой представитель. У меня вообще представителя нет как такового, я сам себя представляю. Может быть, это моя проблема. Но с Александром мы дружим и друг другу помогаем.

— Как развивается его португальский проект?

— За эти два года он многое сделал. Он буквально вжился в этот проект и в саму страну Португалию, в создание команды. Он сам бывший футболист, фанатично предан своему клубу и вообще футболу. Поэтому Александр двигается даже быстрее, чем это возможно. Хотя у него были разные жизненные ситуации, которые были связаны даже не с футболом. Зависть, кто-то хотел остановить. Я считаю, он молодец.

— Можете сформулировать свое тренерское и жизненное кредо?

— Как говорил Высоцкий, главное — ввязаться в бой, а там посмотрим.

— Как-то Вы признались, что был случай, когда на предматчевой тренировке поменяли пять игроков основного состава. В какой команде это было, в каком матче, как давно?

— Скажем, я не признавался в этом, признались футболисты. (Смеется) Но это действительно было. Эта тренировка в принципе определяющая. Я не люблю, особенно на предматчевой тренировке, видеть вальяжных футболистов — это передается на матч. На протяжении многих лет предматчевая тренировка является лакмусовой бумажкой. Я просто сказал, чтобы пять футболистов поменялись футболками, другого цвета маечки надели. Это было перед матчем «Черноморец» — «Арсенал». Этот матч мы выиграли со счетом 3:0 в Одессе, провели хороший матч. Это запомнилось, встряхнуло команду на долгое время. Все поняли, что нужно готовиться к каждому матчу.

— Как часто сталкивались с термином «стимулирование третьей стороной»? Многие считают, что в этом нет ничего зазорного, потому что спортивный принцип не нарушен, команда играет. Где это явление больше распространено — в Украине, России, Молдавии?

— Я, наверное, не сталкивался с термином «стимулирование третьей стороной». Мы с президентом сейчас вспоминали игры донецкого «Металлурга» и «Арсенала». Я ему рассказал одну историю. В тот год, когда «Арсенал» попал в еврокубки, иногда была сложная финансовая ситуация, как и сейчас бывает. Говорю: «Вы говорите, что тогда все было хорошо, отлажено. Бывали случаи в «Арсенале», когда даже простой экипировки, мячей не было. Каждому футболисту приходилось покупать себе мяч». Тренерский состав покупал по два-три мяча. Я побольше, с десяток, купил. Пришлось даже покупать оборудование. Это привело к тому, что «Арсенал» вышел впервые в своей истории в еврокубки. Это говорит о том, что главенствующее — это та команда, которая работает с тобой.

— Какое самое экзотическое предложение Вы получили во время своей тренерской, возможно, даже игровой карьеры? Мы помним, как Семин тренировал, по-моему, олимпийскую сборную Новой Зеландии. Многие ребята играли в Бангладеше. По-моему, Юрий Гаврилов даже в начале 1990-х побегал в Тунисе...

— Писали предложение из Ганы, но мне так смешно было. Это явилось потом отталкивающим звеном между мной и «Локомотивом», я просто посмеялся. Было предложение из Кувейта, но я его не рассматривал и не считал нужным рассматривать, потому что не представлял, как можно работать в Кувейте вообще и какие там могут быть футболисты. Хотя это тоже не проблема. Мне кажется, если человек знает футбол — не проблема, где работать и с кем. Поэтому для меня не проблема, но я просто посмеялся и сказал: «Нет-нет, я себя там не вижу».

— А Гану почему не рассматривали? Я делал интервью с Виктором Бондаренко, он 15 лет работал во многих африканских командах, даже в Анголе, Ривалдо играл в его команде. Интересный факт: он договаривался, ему платили зарплату на полгода вперед...

— И правильно делал. Если я не ошибаюсь, он даже в Южной Африке работал. А я посещал Южную Африку, был там на молодежном чемпионате африканских стран в Кейптауне. Увидел стадион, какие есть команды. Это было после чемпионата мира в ЮАР. Гана — наверное, тоже почетно. Но нужно знать африканский менталитет. Чтобы ехать туда тренировать, это должно быть связано не только с менталитетом, но и с какими-то связями. Англия, Франция — это бывшие колонии, это связано, им подчиняются еще. Но это никак не связано с нами. Поэтому это сложно для любого тренера из Украины, Беларуси. Работать в европейском чемпионате, думаю, можно, в любом. Но некоторые нюансы есть.

— Вопрос от пользователя. В Локомотиве Вы тренировали Ласса Диарра и Буссуфа, а в «Стали» в основном выступают «дровосеки». Смогут ли они реализовывать Ваши задумки? Правда, что у Вас был конфликт с Диарра?

— Конфликт — немножко раздутая тема, даже смешная для меня. Вы представляете: заключительный матч чемпионата с ЦСКА, два футболиста — Диарра и Буссуфа — подходят ко мне и говорят: «Спасибо за работу, мы не можем остаться, уезжаем». А раздувается, что это был конфликт. Не знаю, кому это было нужно и для чего. Если назвать конфликтом то, что футболисты благодарят тебя за отношение, за работу — тогда я сомневаюсь в умственных способностях тех людей, которые это преподносили. Непонятки между тренером и футболистом могут быть в любом коллективе, в любой команде. Но сказать, что у меня был конфликт с ним... Более того, Ласс звонил, приглашал к себе домой в Марсель. Не думаю, что человек, с которым был конфликт, вдруг позвонит из Франции и пригласит к себе в гости. Это не конфликт.

— По-моему, был такой эпизод, что местные игроки подговорили африканского легионера — и он щелкнул Вас по носу. Было такое?

— Это Н'Дойе, очень хороший футболист, я его любил, он меня называл папой. Привозил из Сенегала разные игрушечки. В принципе это было, просто футболисты подшутили, Дима Тарасов, очень дружная была команда. Он не понимал, думал, что так заведено. (Смеется) Потом я много раз пытался его на этом словить, но не получалось. У меня с Даме Н'Дойе хорошие, теплые отношения были. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким футболистом, как Н'Дойе. Это сильный нападающий, которой мог решить исход любого матча, повесить двух центральных защитников на себя, провести их 10-15 метров — и забить.

— Смогут ли реализовать Ваши задумки игроки «Стали», которые являются менее мастеровитыми?

— Вопрос очень неэтично поставлен по отношению и ко мне, и к футболистам. Футболисты, которых я тренирую, лучшие для меня, которые только могут со мной быть. Только так нужно относиться к ним. Если считать их такими, как Вы назвали — никогда не будет сильной команды. А я хочу создать сильную команду из сильных футболистов, которые будут работать рядом со мной.

— Вы как-то отмечали, что в пору не самого лучшего времени, расставания с «Локомотивом», Вам позвонил Курбан Бердыев, поддержал, что было для Вас приятной неожиданностью...

— Даже не в этом случае. Это было, когда я работал в «Кубани». У меня было тяжелое психологическое состояние. Я знал свою задачу, цель: попасть в еврокубки — и упорно шел к этой цели, но совсем немножко не хватило. Было огромное давление болельщиков и на команду, и на меня. Финансовое состояние... Угу Алмейда, звездный футболист, который при мне возобновил свою карьеру в сборной, который заканчивал уже с футболом и тренировался у меня, пять месяцев был без зарплаты. Человек, у которого есть все, он мог собраться и уехать, но до последнего матча он был одним из лучших игроков чемпионата.

У меня было тяжелое психологическое состояние, была трансляция этого матча — и Курбан Бекиевич увидел это мое состояние. Не дай Бог, это кому-то прочувствовать. Он позвонил и сказал приблизительно так: «Дружище, перестань ты. Я увидел, в каком ты состоянии. Самое главное — здоровье, а все остальное у тебя будет». Я ему благодарен и считаю его, даже без этого (что он позвонил-не позвонил), одним из самых сильных тренеров, который может создать команду из ничего.

— Во время работы в «Арсенале», может быть, появились приятельские отношения с Вашими коллегами, с украинскими тренерами?

— В любом случае я общаюсь, учился в Украине, PRO-диплом получал здесь. Каждые три года мы (украинские, грузинские, белорусские тренеры) собираемся, в Киеве в этом году было. Встречаемся, обсуждаем какие-то проблемы, новшества. Не много у меня взаимоотношений с тренерами. Даже то, что в моем штабе появился Юрий Бакалов, о многом говорит. Мы с ним работали в «Арсенале», у меня о нем осталось положительное мнение, ощущение. Он тоже был в творческом отпуске, хотя работал экспертом. Я считал своим долгом пригласить его именно в футбол, и не жалею об этом.

— Лобановский в свое время заявлял, что такой футболист, как Роналдо, в его команде не играл бы. Какие футболисты не играли бы у Вас в команде? Какие игроки Вам нравятся? Если можно, по персоналиям...

— По поводу Лобановского, я недавно смотрел его интервью, кажется, 1978 года. Человек действительно опережал время и был великим. Я понимаю, что Лобановский создавал свою команду из футболистов, которых сам подбирал, и как он видел эту игру. Я верю в то, что ему такой футболист мог не подойти, потому что Лобановский не мог вписать его в свою модель. Лобановский уже тогда работал по моделям футболиста, складывал футбольную команду из разных кубиков, а это тренерское мастерство и некое величие. Поэтому я тепло и уважительно отношусь к нему, тем более, застал время, когда он руководил киевским «Динамо», видел это «Динамо». Я считаю, это великий тренер и великий человек.

— Под Вашу модель игры кто бы не подошел из звезд европейского футбола?

— Тяжело сказать, потому что не всегда удается работать с тем, с кем хочешь. Всегда есть какая-то позиция, которая тебя не устраивает. Ты должен сделать так, чтобы и зритель, и соперник не увидели, что тебя что-то не устраивает. Я привык строить тренировочный процесс и использовать сильные стороны футболистов. В любом случае складываются взаимоотношения между футболистами и в жизни, и на поле, даже дружба семьями. А когда приходит звездный футболист и первом делом спрашивает, сколько он здесь будет получать, это неправильно. Естественно, ты понимаешь, что он у тебя не будет играть.

— Какие тренерские перспективы Максима Шацких? Есть ли у него задатки тренера? И можно ли, работая с игроком, понять, есть ли у него задатки тренера?

— Мне подвернулась возможность работать с Максом Шацких. Я даже по-другому открыл для себя футболиста Шацких. В тренировочной работе сколько нужно, столько он и делал. Так же он играл на футбольном поле. Его мудрость была проявлена в этом. Он был лидером на поле, думающим человеком, который просчитывал футбольное поле до миллиметра: где остановиться, куда отдать пас, где получит соперник, где будет атаковать. Поэтому я считаю, что из него может получиться очень хороший тренер, потому что он хорошо анализировал ситуацию на поле. Расскажу немножко о себе. Когда меня какой-то вопрос интересует (или штрафной, или на поле), я просто выхожу на поле и начинаю ходить. Человек ходит зигзагами то влево, то вправо, то в штрафную зайдет, то выйдет. Но на самом деле я пытаюсь понять, что происходит и должно происходить на футбольном поле, что нужно донести до футболиста. Вот у Макса есть такое. Он начал работать тренером. Думаю, он будет быстро прогрессировать. Пожелаю ему только удачи в этом направлении.

— Какие изменения видите в игре сборной Украины с точки зрения тактики после прихода Андрея Шевченко?

— Изменения большие. Может быть, тактика одна. Что касается тактики, сборная Украины при Фоменко была 4-3-3. Но большинство — 4-2-3-1. Андрей Шевченко применяет 4-3-3 и 4-1-4-1. Но Андрей привнес порядок в игру сборной Украины: в тактике, на футбольном поле. Стало более организованно, более просчитано. Тренерский штаб, видимо, просчитывает соперника и готовится более внимательно к каждому сопернику. Это и является движущим звеном.

— Вопросы подошли к концу. Теперь определите вопрос, автор которого получит футболочку «Стали»...

— «Не считаете, что после «Кубани» и «Локомотива» возвращаться в Украину — шаг назад в карьере?». Я ответил: «Не считаю».

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.