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Яя Туре не едет в Китай

Полузащитник «Ман Сити» остается в команде

  • 17.01.2017 23:18
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Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отказался от перехода в китайский чемпионат. 
 
По информации BBC, один из китайских клубов предлагал ему контракт с зарплатой в £ 430 тысяч фунтов в неделю. Нынешний контракт ивуарийского полузащитника рассчитан до 3- июня 2017 года.
 
Transfermarkt оценивает стоимость Туре в 10,2 миллиона фунтов.
 
Напомним, что в текущем сезоне Туре провел 11 матчей в составе команды, в которых забил четыре мяча.

Источник — Советский спорт

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