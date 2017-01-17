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КАН. Гана минимально обыграла Уганду

Победу Гане принес гол Андре Айю

  • 17.01.2017 21:22
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В очередном поединке Кубка африканских наций-2017 сборная Ганы обыграла Уганду - 1:0. Единственный гол в иигре - на счету хавбека английского «Вест Хэма» Андре Айю.

Кубок Африки. Группа D

Гана – Уганда 1:0
 
Гол: 1:0 – 32, с пенальти, Айю.
Гана: Разак, Бойе, Баба (Ачимпонг, 39), Аффуль, Мубарак, Парти, Айю, Амарти, Атсу, Гьян (Агеманг-Баду, 72), Айю (Аккуа, 85).
Уганда: Оньянго, Мийя, Исинде (Ссерункума, 70), Очайя, Вассва, Игума, Азира (Олойя, 46), Кизито, Кизито (Шабан, 57), Маведже, Масса.
Предупреждение: Исинде (31).

Гана возглавила свою группу:


 


 

Источник — Sport.ua

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