КАН. Гана минимально обыграла Уганду

В очередном поединке Кубка африканских наций-2017 сборная Ганы обыграла Уганду - 1:0. Единственный гол в иигре - на счету хавбека английского «Вест Хэма» Андре Айю.
Кубок Африки. Группа D
Гана – Уганда 1:0
Гол: 1:0 – 32, с пенальти, Айю.
Гана: Разак, Бойе, Баба (Ачимпонг, 39), Аффуль, Мубарак, Парти, Айю, Амарти, Атсу, Гьян (Агеманг-Баду, 72), Айю (Аккуа, 85).
Уганда: Оньянго, Мийя, Исинде (Ссерункума, 70), Очайя, Вассва, Игума, Азира (Олойя, 46), Кизито, Кизито (Шабан, 57), Маведже, Масса.
Предупреждение: Исинде (31).
Гана возглавила свою группу:
Гана возглавила свою группу:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.