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Официально: Дмитрий Скакун - игрок Оболони

Киевский клуб подписал первого игрока в новом году

  • 17.01.2017 20:28
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fcbrovar.obolon.ua. Дмитрий Скакун
© fcbrovar.obolon.ua. Дмитрий Скакун

16-го січня дворічний контракт з ФК «Оболонь-Бровар» уклав колишній півзахисник/нападник Стрийської «Скали» Дмитро Скакун (04.02.1993 р.н.). Відтак, наразі Дмитро — це перший новачок «біло-зелених» у 2017-му році. Скакун є вихованцем ФК «Динамо Київ». Також виступав за столичний «Арсенал», а з сезону 2013-14 років захищав кольори «Скали», у складі якої провів 95 поєдинків та забив 18 м’ячів.

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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