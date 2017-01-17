Официально: Дмитрий Скакун - игрок Оболони

© fcbrovar.obolon.ua. Дмитрий Скакун

16-го січня дворічний контракт з ФК «Оболонь-Бровар» уклав колишній півзахисник/нападник Стрийської «Скали» Дмитро Скакун (04.02.1993 р.н.). Відтак, наразі Дмитро — це перший новачок «біло-зелених» у 2017-му році. Скакун є вихованцем ФК «Динамо Київ». Також виступав за столичний «Арсенал», а з сезону 2013-14 років захищав кольори «Скали», у складі якої провів 95 поєдинків та забив 18 м’ячів.

Источник — ФК Оболонь-Бровар

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.