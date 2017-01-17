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Тепловику выделили 3 млн грн

Ивано-франковский клуб получит средства от города и области

  • 17.01.2017 20:16
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На ФК «Тепловик» виділили 3 мільйони гривень. Про це в ефірі програми «Наш футбол» на ТРК «РАІ» розповів президент МФК «Тепловик» Василь Ольшанецький.
 
- Протягом 2016 року команда була профінансована в повному об’ємі. Ніякої заборгованості від міської та обласної рад немає.  Все що обіцяли – виконали. На даний момент ми розрахувались з усіма людьми, компаніями і підприємцями з якими співпрацювали.
 
Що стосується 2017 року, то 22 грудня відбулась сесія міської ради де на клуб виділили 2 мільйони гривень. 23 грудня обласна рада затвердила мільйон гривень для команди. Тобто на 2017 рік нам вже виділили 3 мільйони.
 
Звичайно, що цих коштів не вистачить на цілий рік. Але ми надіємось, що в команди будуть спонсори. Ми будемо залучати багатих людей міста і краю щоб команда існувала та мала право на життя.
 
Нагадаємо, що команда вийде з відпустки 20 січня і проведе три навчально-тренувальні збори. 

Источник — Галичина Спортивна

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