Центрбек мадридского «Реала» Серхио Рамос не раз выручал свою команду, забивая решающие мячи. Однако в поединке Ла Лиги против «Севильи» защитник забил юбилейный, 50-й автогол в истории Королевского клуба.



Тем не менее, у него хватило мужества отвесить комплимент тренеру соперников, Хорхе Сампаоли:



Ramos to Sampaoli after the loss to Sevilla: "Long live those who have balls, you're one of them."

Love the respect. pic.twitter.com/cvTNBX4tQC