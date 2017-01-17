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Серхио РАМОС: «Да здравствуют мужики с яйцами»

Защитник «Реала» достойно воспринял поражение от «Севильи»

  • 17.01.2017 19:57
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realmadrid.com. Серхио Рамос
© realmadrid.com. Серхио Рамос

Центрбек мадридского «Реала» Серхио Рамос не раз выручал свою команду, забивая решающие мячи. Однако в поединке Ла Лиги против «Севильи» защитник забил юбилейный, 50-й автогол в истории Королевского клуба.

Тем не менее, у него хватило мужества отвесить комплимент тренеру соперников, Хорхе Сампаоли:
 

 

Источник — Sport.ua

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