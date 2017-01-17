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Джейми КАРРАГЕР: «Если китайский клуб даст мне денег...»

Экс-игрок «Ливерпуля» продемонстрировал чувство юмора

  • 17.01.2017 19:34
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Daily Express. Джейми Каррагер
© Daily Express. Джейми Каррагер

Легенда «Ливерпуля» (родился в Мерсисайде, всю карьеру отыграл за родной клуб) Джейми Каррагер, похоже, подвергся атаке хакеров. На его странице в Твиттере появилось сообщение, что он прекратил сотрудничество со Sky Sports, где 38-летний экс-защитник работает экспертом, и возобновляет карьеру в качестве игрока одного из китайских футбольных клубов. 

«Железный Карра», завершивший карьеру футболиста еще в 2013-м, вскоре написал опровержение - мол, его Твиттер взломали, хотя он был бы не прочь получить деньги от китайского клуба:

 

Источник — Sport.ua

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