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Санья оштрафован на 40000 фунтов за пост в Инстаграме

Полузащитник посчитал рефери предвзятым, считает FA

  • 17.01.2017 19:17
  • 695 просмотров
  • 1 комментария
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worldfootball.net
© worldfootball.net

После поединка 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Бернли» защитник «горожан» Бакари Санья написал в Инстаграме, что его команда играла «вдесятером против двенадцати», хотя победу одержал как раз клуб из Манчестера. 

Футбольная ассоциация (FA) посчитала, что это ставит под сомнение непредвзятость официальных лиц матча (в частности, главного арбитра Ли Мэйсона), и потребовала объяснений. Неизвестно, как пытался оправдаться 32-летний француз, но FA вынесла вердикт: 40000 фунтов штрафа (почти 50 тысяч евро) и предупреждение о недопустимости подобных заявлений в будущем.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сету Бал
      Сету Бал, 17.01.2017 19:48
    0
    пустяки для него - двух - максимум трёх дневная зарплата
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