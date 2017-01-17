Санья оштрафован на 40000 фунтов за пост в Инстаграме

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После поединка 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Бернли» защитник «горожан» Бакари Санья написал в Инстаграме, что его команда играла «вдесятером против двенадцати», хотя победу одержал как раз клуб из Манчестера.



Футбольная ассоциация (FA) посчитала, что это ставит под сомнение непредвзятость официальных лиц матча (в частности, главного арбитра Ли Мэйсона), и потребовала объяснений. Неизвестно, как пытался оправдаться 32-летний француз, но FA вынесла вердикт: 40000 фунтов штрафа (почти 50 тысяч евро) и предупреждение о недопустимости подобных заявлений в будущем.

Источник — Sport.ua

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