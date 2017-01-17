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Диего МАРАДОНА: «Игуаин умеет только забивать»

Легендарный футболист «Наполи» – о стиле игры аргентинского форварда

  • 17.01.2017 18:50
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elle.ru. Диего Марадона
© elle.ru. Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который провел в «Наполи» 7 сезонов, оценил уровень экс-форварда неаполитанской команды Гонсало Игуаина.

«Месси, Игуаин и Дибала — три великолепных игрока. Месси — лучший, потому что он неудержим с мячом в ногах. Дибала будет расти, а Игуаин будет продолжать забивать, но и только. Он принадлежит к другому типу футболистов — тех, кто умеет только забивать. С мячом в ногах он так себе», — сказал Марадона.

Источник — Football-italia

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