Диего МАРАДОНА: «Игуаин умеет только забивать»

© elle.ru. Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который провел в «Наполи» 7 сезонов, оценил уровень экс-форварда неаполитанской команды Гонсало Игуаина.

«Месси, Игуаин и Дибала — три великолепных игрока. Месси — лучший, потому что он неудержим с мячом в ногах. Дибала будет расти, а Игуаин будет продолжать забивать, но и только. Он принадлежит к другому типу футболистов — тех, кто умеет только забивать. С мячом в ногах он так себе», — сказал Марадона.

Источник — Football-italia

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