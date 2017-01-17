ОФИЦИАЛЬНО: Марко Девич – игрок Ростова

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с украинским форвардом Марко Девичем. Срок соглашения – 1.5 года.
Футболист присоединится к российской команде на втором сборе, который начнется 25 января.
Напомним, с февраля 2014 по декабрь 2016 года Девич выступал за казанский «Рубин».
Источник — ФК Ростов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.