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ОФИЦИАЛЬНО: Марко Девич – игрок Ростова

Украинский форвард подписал контракт на полтора года

  • 17.01.2017 18:13
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Метки
ФК Ростов
© ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с украинским форвардом Марко Девичем. Срок соглашения – 1.5 года.

Футболист присоединится к российской команде на втором сборе, который начнется 25 января.

Напомним, с февраля 2014 по декабрь 2016 года Девич выступал за казанский «Рубин».

Источник — ФК Ростов

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