Динамовец стал лучшим футболистом года Украины в категории U-19

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-19 практически единодушно был признан Виктор Цыганков из Динамо. В финальном раунде голосования, куда попали лишь избранные (их определяли в ежемесячных опросах), 19-летний полузащитник национальной сборной Украины набрал 441 балл. Его назвали в своих тройках респонденты проекта Золотой Талант — тренеры, эксперты, журналисты — в 166 случаях из 177. Причем 125 раз — под №1.

Всего Цыганков получил 83,05% возможных голосов. За четырехлетнюю историю проекта Золотой Талант это — второй показатель для финалистов. Больше было только у Валерия Лучкевича из Днепра в 2014-м (88,79%). В 2016-м Виктор Коваленко из Шахтера получил 80,34%, в 2013-м Эдуард Соболь из Шахтера — 59,67%.

Источник — Золотой талант Украины

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