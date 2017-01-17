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Александр СПИЦЫН: «Черноморец думает об Юношеской ЛЧ»

Тренер Черноморца U-19 подводит итог выступления в первом круге чемпионата Украины

  • 17.01.2017 17:56
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Александр СПИЦЫН: «Черноморец думает об Юношеской ЛЧ»

В приподнятом настроении встречал Новый год наставник Черноморца U-19 Александр Спицын: его команда в первой части чемпионата Украины взлетела неожиданно высоко. На зимние каникулы одесситы ушли, занимая 3-е место (31 очко). Впереди только Динамо (40), да Александрия (34). Поэтому и отвечал тренер на вопросы традиционной анкеты проекта Золотой Талант душевно.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— В целом, после такого не очень хорошего старта неплохо середину чемпионата провели. Чуть в концовке сил не хватило держать хороший темп, а в целом можно охарактеризовать положительно. Такую оценку поставить. Это, что касается именно результата, а качество игры... Ошибки есть, но на первом месте — желание побеждать и это немаловажно.

Ну, в принципе, сложно особо надеяться на пополнение. Будем искать — для конкуренции, но не приходится ждать одного игрока, который обыграет всех. За счет порядка и дисциплины постараемся поддержать заданный уровень, ведь составили конкуренцию Динамо, Шахтеру и мы, и та же Александрия. Больше за счет коллективных действий продолжим играть.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Не лучший, но хороший с Динамо в Киеве (2:2), а худший, скорее всего, со Сталью на выезде (1:1).

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на более высоком уровне?

— Михаила Плохотнюка, думаю, можно выделить, и я бы отметил Дениса Максименкова. Давайте его назовем. Он школьник еще, но его взяли в начале чемпионата и подтянули, он стал открытием — и для меня, и для команды. Поэтому, считаю, его можно отметить, он самый молодой, но достаточно уверенную и надежную игру в средней линии поля показал.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Нас Середа и Долинский покинули, по обоюдному согласию, скажем так.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— Сам чемпионат U-19, с самого начала, как его организовали, — один из таких турниров, где постоянно идет борьба, вследствие чего очень плотная таблица. В этом сезоне интересно играть стало, заставили нервничать и Шахтер, и Динамо, от этого только приобретет и чемпионат, и сами ребята. Они обкатываются и наигрываются.

Понятно, есть определенный интерес, есть стремление в юношескую Лигу чемпионов попасть, есть к чему стремиться. Некоторые, правда, до конца еще не верят, что это вполне реально. Не знаю, как у нас по возможностям, но мы пытались побороться с тем же Динамо. Сейчас чуть отрыв увеличился, но будем играть, и стремиться занять место как можно выше.

А по организации нареканий особых нет. Судейство — такая объемная тема, и нет смысла о ней говорить, всегда найдутся матчи, где и мы можем быть недовольны, и команды, которые играют против нас. В этом плане ничего такого сверхъестественного не происходило.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Мы сейчас играем Зимний кубок. Была игра 25-го декабря, и потом, уже после Нового года продолжение. Мы участвуем в турнире вперемешку с игроками дубля. Поэтому как такового чистого отпуска будет немного, в тонусе будем все время.

А сборы... Есть еще время на подготовку, чемпионат только в апреле продолжится. Постараемся с пользой время это провести, для хорошей подготовки, и физически подтянуть ребят. В чемпионате не всегда получается, потому что игры регулярно.

Условия у нас хорошие: и поля искусственные, и база первой команды, и тренажерный зал. В зависимости от погоды будем извлекать больше возможностей заниматься.

Источник — Золотой талант Украины

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