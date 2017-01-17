Зимний Кубок Украины начнется с матчей в восьми группах

Определились списки участников второго розыгрыша Зимнего Кубка Украины, который проводится среди команд ДЮФЛУ U-16 и начнется в первых числах февраля. На этот раз в турнире сыграют 35 команд, разбитых на восемь региональных зон. Их победители примут участие в финальной стадии розыгрыша в конце последнего месяца зимы.

Большинство участников представляют высшую лигу ДЮФЛ (футболисты 2001 года рождения), но есть также киевский Локомотив и сборная Киева. Кроме того, три клуба (Динамо, Шахтер и ДЮСШ-15) выставили еще и по команде U-15 (2002 год рождения).

Напомним, что в первом розыгрыше Зимнего Кубка ДЮФЛУ победу отпраздновала команда Динамо (футболисты 2000 года рождения), в финале обыгравшая УФК-Карпаты — 2:1. В матче за 3-е место Черноморец победил Днепр — 1:0.

Источник — Золотой талант Украины

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