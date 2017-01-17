Дмитрий КАРА-МУСТАФА: «Отдали в основу Зари двух юниоров»

Шесть ничьих оказалось у Зари в осенней части нынешнего чемпионата U-19: и во многих случаях они больше походили на упущенные победы. Не досчитавшись именно таким образом нескольких важных очков, луганские юниоры финишировали на скромном 8-м месте в таблице. Что, впрочем, не очень испортило настроение их старшему тренеру Дмитрию Кара-Мустафе, о чем он и рассказал проекту Золотой Талант.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— Ну, у нас несколько другая задача в U-19: воспитывать игроков для первой команды, чтобы через дубль они туда попадали, или сразу напрямую. С этой стороны похвастаться есть чем: два игрока поедут на сборы с первой командой. Это большой плюс.

Ну, а по итоговой таблице могли быть и выше. Матчи, которые должны были выигрывать, вничью сводили. А так, если анализировать, команда новая практически, с того сезона только Шалфеев и Брыженко остались. В основном взяли ребят 1999-го года, 1998-го — Сандрака-Винницкого. Но по сравнению с другими командами наша — молодая и необстрелянная. Хотелось бы лучше, 8-е место не очень хорошо, но для начала нормально, думаю.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Лучший матч с Волынью: мы выиграли дома 5:2. А худший, понятно, против Динамо на выезде — 0:8. Мы развалились полностью. Был еще один плохой домашний матч со Скалой (1:2).

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?

— Сейчас, в этом возрасте, сегодня один прогрессирует, завтра другой. Сандрак-Винницкий молодец, забил 10 мячей. К перерыву лучшим бомбардиром стал. Радует, дай Бог, чтобы он дальше прогрессировал. Остальные ребята тоже стараются и прогрессируют, если не в этом году, то в следующем должны перейти в дубль, может кто-то в основе закрепится, это такое дело.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Нас пока никто не покинул, потому что у нас и так один парень сломался — Крищук порвал крестообразную связку. Плюс, там убрали кое-каких футболистов. Но не по футбольным причинам, это наши клубные дела.

Сейчас убирать нет смысла. Потому что 2000-й год еще играет в чемпионате ДЮФЛУ, в школе еще учатся, а 1998—1999 года уже отобраны. Поэтому будем работать с теми, кто у нас есть, и дай Бог, чтобы еще получилось одного-двух человек подписать.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— В целом, сезон нормальный, ничего такого негативного не было. Все неплохо в принципе.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Пока не знаем по сборам. Руководство клуба решает эти вопросы. А собираемся мы 10-го февраля, практически два месяца для подготовки — этого будет достаточно. Но некоторые ребята вернутся с каникул раньше — 23 января, соберутся вместе с дублем, и с ним будут работать.

Источник — Золотой талант Украины

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