Как сложилась судьба «золотого» поколения Аякса

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В понедельник Луи ван Гал объявил о завершении своей 26-летней тренерской карьеры. «Думал, что это будет творческий отпуск, но мне кажется, что к тренерской профессии уже не вернусь», - сказал 65-летний голландец, прошлым летом покинувший «Манчестер Юнайтед». Предлагаем вспомнить, как сложилась судьба его звездного «Аякса», обыгравшего «Милан» в венском финале Лиги чемпионов УЕФА-1994/95 - 1:0.

Луи ван Гал

В 1996-м голландец снова вывел «Аякс» в финал Лиги чемпионов, но сильнейший клуб Нидерландов тех лет уступил по пенальти «Ювентусу». Впоследствии ван Гал приводил к чемпионству «Барселону» и «Баварию», а также дважды возглавлял сборную Нидерландов, с которой стал третьим на ЧМ-2014. Его блистательная карьера завершилась в «Юнайтед». Под его руководством манкунианцы завоевали Кубок Англии.

Эдвин ван дер Сар

Голкипер, которому на момент триумфа в Вене было 24 года, стал самым знаменитым вратарем в истории голландского футбола, проведя за 13 лет рекордные 130 матчей в составе сборной Нидерландов. Какое-то время он играл за «Ювентус» и «Фулхэм», а в 2005 году перебрался в «Манчестер Юнайтед», с которым три года спустя вновь выиграл Лигу чемпионов.

«В моей карьере бывали сейвы и получше, но этот, безусловно, самый важный», - признался ван дер Сар, отразивший удар Николя Анелька в серии пенальти в финале ЛЧ-2007/08. Повесив бутсы на гвоздь в 2011 году, ван дер Сар стал впоследствии административным работником «Аякса».

Микаэль Райцигер

В 1996 году крайний защитник вместе с «Аяксом» проиграл финал Лиги чемпионов «Ювентусу» и принял решение перейти в «Милан», где ему помешали раскрыться многочисленные травмы. После сезона в Италии Райцигер в 1997-м подписал контракт с «Барселоной», где и провел последующие семь лет. В составе «блауграна» он дважды выиграл чемпионат Испании, стал обладателем кубка и завоевал Суперкубок УЕФА. Затем голландец еще немного поиграл в «Мидлсбро» и ПСВ, а ныне работает помощником тренера роттердамской «Спарты».

Данни Блинд

Блинд - один из представителей золотого поколения, который в качестве капитана отдал «Аяксу» еще четыре года. К моменту расставания с амстердамским клубом в копилке Блинда в числе прочего были пять титулов чемпиона Нидерландов и четыре Кубка Голландии. В 2012 году экс-защитник вошел в тренерский штаб сборной страны, поработав до этого ассистентом в роттердамской «Спарте» и «Аяксе» Франка де Бура. В июле 2015-го он сменил Гуса Хиддинка в качестве главного тренера сборной.

Франк Райкаард

Бывший центральный защитник сборной Нидерландов завершил карьеру вскоре после завоевания своего третьего за шесть лет Кубка чемпионов. Три года спустя Райкаард попробовал себя в роли тренера и вывел национальную команду в полуфинал домашнего ЕВРО-2000. В 2003-м он возглавил «Барселону», хотя годом ранее не сумел удержать роттердамскую «Спарту» в высшем дивизионе. В столице Каталонии экс-футболист «Милана» выиграл два подряд чемпионства, а в 2006-м отпраздновал победу в Лиге чемпионов. Расставшись с сине-гранатовыми в 2008-м, Райкаард с куда меньшим успехом работал с «Галатасараем» и сборной Саудовской Аравии.

Франк де Бур

Защитник, известный филигранной техникой, в 1998 году отправился за своим братом Рональдом в «Барсу». За пять лет на «Камп Ноу» Франк не выиграл ни одного трофея, после чего засветился в «Галатасарае», «Рейнджерс» и катарских «Аль-Раяне» и «Аль-Шамале». Завершив карьеру в 2006 году, де Бур осваивал азы тренерской профессии в академии «Аякса», а в марте 2010-го сменил у руля главной команды Мартина Йола. Завоевав с амстердамцами четыре чемпионства подряд, в мае 2016-го де Бур ушел в «Интернационале», но продержался в Милане лишь до ноября.

Кларенс Зеедорф

Полузащитник, покинувший Амстердам по окончании сезона 1994/95, может похвастать колоссальной карьерой. Отыграв сезон за «Сампдорию», Зеедорф ушел в «Реал», с которым во второй раз выиграл Лигу чемпионов. На рубеже веков новым клубом голландца стал «Интернационале», где он провел два года, после чего перебрался в «Милан».

В рядах «россо-нери» он снова стал клубным чемпионом Европы, войдя в историю как первый футболист, который выиграл Лигу чемпионов с тремя клубами. Четвертый трофей достался Зеедорфу в 2007 году, когда «Милан» в решающем матче одолел «Ливерпуль». Еще через семь лет он завершит карьеру и взойдет на тренерский мостик красно-черных, но отработает там всего четыре месяца. Не сильно дольше руководил Зеедорф и китайским «Шэньчжэнем».

Финиди Джордж

В 1996 году нигерийский вингер присоединился к «Бетису» и много лет успешно выступал в Испании, забив 38 мячей в 130 поединках «примеры» за андалузцев. Далее путь нигерийца лежал в «Мальорку», в 2001-м Джордж стал игроком «Ипсвича», а два года спустя вернулся на Балеарские острова, где и завершилась его яркая карьера. «Это было чудесное время. С того момента, как я оказался в «Аяксе», у нас все складывалось отлично, мы выигрывали трофеи. Тогда за нашу команду выступали великолепные игроки», - сказал Джордж, ныне имеющий лицензию тренера.

Эдгар Давидс

Хавбек, известный знаменитыми очками и умением играть в отборе, в 1996 году вместе с Райцигером пополнил состав «Милана», но уже в следующем сезоне решил перебраться в «Юве». За девять лет в Турине он стал трехкратным чемпионом Италии и проиграл в двух финалах Лиги чемпионов. В 2004-м Давидс на правах аренды полгода выступал в «Барселоне» Райкаарда, а далее защищал цвета «Интера», «Тоттенхэма», «Кристал Пэлэс» и любительского «Барнета», где в 2012-2014 годах был играющим тренером.

Рональд де Бур

«Никогда еще не был я так счастлив. Победа в Лиге чемпионов не сравнится ни с чем», - заметил в 1995 году бывший член сборной Нидерландов. Он стал игроком «Барселоны» в 1999-м, за год до своего брата, и в первом же сезоне выиграл с каталонцами «примеру». Позднее вместе с братом Рональд также стал чемпионом Шотландии, выступая за «Рейнджерс», а в 2008-м завершил карьеру в Катаре, где, конечно, играл бок о бок с Франком. Набравшись опыта на Ближнем Востоке, ныне он работает в академии «Аякса».

Яри Литманен

Лучший футболист Финляндии всех времен в 1999 году отправился по хорошо знакомому героям этой статьи маршруту Амстердам - Барселона. Правда, в Испании нападающего замучили травмы, и через два года он принял предложение «Ливерпуля», где вновь громко заявил о себе, завоевав Кубок УЕФА-2001/02. Долгожданное возвращение Литманена в «Аякс» в 2002-м триумфальным не получилось, и карьеру уроженец Лахти заканчивал в ХИКе, успев перед этим поиграть за ряд клубов.

Марк Овермарс

В 1997 году услуги вингера потребовались «Арсеналу», и Овермарс сполна отплатил «канонирам» за доверие, оформив с ними «золотой дубль» в сезоне 1997/98. Овермарс стал самым дорогим голландским игроком в истории, когда в 2000 году «Барселона» заплатила за его трансфер 25 миллионов евро. В Каталонии он не раскрыл до конца свой потенциал, проведя из-за травм в рядах «блауграна» только 97 матчей «примеры». В 2008 году 40-летний Овермарс ненадолго вернулся в футбол, подписав контракт с «Иглз». Позднее он занял в этом клубе пост технического менеджера, а позже стал футбольным директором «Аякса».

Вскоре после победы в Вене нападающий перебрался в «Интер», но три года на Апеннинах были омрачены обнаруженными у Кану проблемами с сердцем. В 1999-м на него рискнул поставить «Арсенал» и не прогадал - нигериец помог команде Арсена Венгера по два раза выиграть премьер-лигу и Кубок Англии. Покинув Лондон в 2004 году, Кану провел два года в «Вест Бромвиче», а затем выступал за «Портсмут». С этим клубом он завоевал Кубок Англии-2007/08, забив решающий мяч в финале на «Уэмбли».

Патрик Клюйверт

Автор победного мяча в ворота «Милана» на арене «Эрнст Хаппель» произвел неизгладимое впечатление на боссов «россонери», и в 1997 году Клюйверт примерил красно-черную футболку. Впрочем, его трансфер стал одним из самых неудачных в новейшей истории «Милана», в результате чего Клюйверту пришлось все заново доказывать в «Барсе». Девяносто голов в 181 матче оставили о нем самую лучшую память на «Камп Ноу». Поиграв в дальнейшем без особого успеха за «Ньюкасл», «Валенсию», ПСВ и «Лилль», голландец завершил выступления в 2008 году. Клюйверт работал помощником ван Гала в штабе сборной, тренировал сборную Курасао, а позже работал в академии «Аякса». Сейчас он футбольный директор «Пари Сен-Жермен».

Источник — УЕФА

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