На Мемориале Олега Макарова будут проверять молодежь

Сегодня в Киеве начались матчи Мемориала Олега Макарова — одного из самых популярных зимних турниров в Украине. Макаров — легендарный вратарь Динамо (1948—1963), участник первых значимых побед киевлян — в Кубке СССР (триумф 1954-го) и в чемпионате СССР (титул в 1961-м). Его привлекали в сборную СССР, где в то время железным первым номером был Лев Яшин.

По окончании игровой карьеры Макаров пытался найти себя на тренерской работе, руководил Локомотивом (Винница) и Авангардом (Тернополь), потом на два десятилетия ушел на работу в спортобщество Авангард.

Умер Макаров в ноябре 1995-го, а уже в начале 1996 года был проведен первый турнир его памяти. Нынешний Мемориал — 22-й по счету. Среди его участников — представители УПЛ (Олимпик и Сталь U-21), первой лиги (Колос, Тернополь), второй лиги (Металлург и Арсенал-Киевщина), но большинство — аматорские коллективы Киевской, Черниговской и Житомирской областей. Это Авангард (Бзов), Агродом (Бахмач), Джуниорс (Шпитьки), Еднисть (Плиски), Житомир, Локомотив (Киев), Межигорье (Новые Петровцы), Музычи, Чайка (Петропавловская Борщаговка). Очередной раз на турнире будет представлена сборная Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов — так называемая команда свободных агентов.

Впервые нет команды от Динамо, зато столичный клуб выделил для проведения Мемориала Макарова поля своей базы в Конче-Заспе, в том числе в манеже. Кроме того, некоторые игры пройдут в Киеве на стадионе Локомотив и на Петропавловской Борщаговке.

Матчи в группах завершатся 23 января, на 25-е число намечены четвертьфиналы, на 27-е — полуфиналы, а 29-го станет известен победитель.

Группа A: Олимпик, Сталь U-21, Колос, Металлург, Джуниорс.

Группа Б: Чайка, Еднисть, Житомир, Межигорье, Музычи.

Группа В: Тернополь, Арсенал-Киевщина, команда свободных агентов, Локомотив, Агродом, Авангард.

Подробности матчей — на сайте Киевской областной федерации футбола.

Источник — Золотой талант Украины

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