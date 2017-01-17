Интересная статья, как по мне.

Я просто вказав на явні податкові маніпулювання ригів, як одразу повилазила донецька 6идлота і по...

а далі 200 тис надходить офіційно (і з них сплачується податки) , а умовних 800 тис - у маленько...

Джима сильно в скорости прибавила, а стрельба ушла в минус)

Ещё один Девич во всех смыслах этого слова

----Добрый вечер,вот видишь,ты дал мне ответ,я написал тебе и как собеседнику сказал спасибо за д...

---Если человек говорит спасибо-это воспитанность и уважение к своему собеседнику не зависимо пра...