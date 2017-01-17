Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зинченко тренируется по индивидуальной программе

Ураинский хавбек продолжает восстановление после травмы

  • 17.01.2017 17:06
  • 514 просмотров
  • 0 комментария
Метки
psv.nl
© psv.nl

Украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы.

20-летний хавбек тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в общую группу.

В сезоне 2016/2017 Зинченко сыграл 8 матчей в составе ПСВ и отдал две результативные передачи.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.