Украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы.
20-летний хавбек тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в общую группу.
В сезоне 2016/2017 Зинченко сыграл 8 матчей в составе ПСВ и отдал две результативные передачи.
Zinchenko trainde vandaag apart van de groep om te werken aan zijn herstel 💪 pic.twitter.com/6t8RLDxrgI— PSV (@PSV) 17 січня 2017 р.
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