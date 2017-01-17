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Динамо провело тренировку в Испании

В составе команды занимались 29 футболистов

  • 17.01.2017 16:40
  • 179 просмотров
  • 1 комментария
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А. Лукацкий
© А. Лукацкий

Киевское «Динамо» в составе 25 полевых футболистов и четырех вратарей провело тренировку в Испании.

Первая половина занятия была посвящена силовым упражнениям, вторая – работе с мячом.

После тренировки динамовцы оригинально поздравили Николая Морозюка с Днем рождения.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    And_er_son
    online
    And_er_son, 17.01.2017 16:56
    0
    Так а что там с балластом, мотивацией и чисткой, кто на выход? Не Шовковского же с Гусевым таковыми считать, а даже если и считать - то не мало ли?
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