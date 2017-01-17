Киевское «Динамо» в составе 25 полевых футболистов и четырех вратарей провело тренировку в Испании.
Первая половина занятия была посвящена силовым упражнениям, вторая – работе с мячом.
После тренировки динамовцы оригинально поздравили Николая Морозюка с Днем рождения.
Источник — ФК Динамо Киев
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