Антонио Валенсия продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Як що далі? Платиш меньшийПодаток....Якщо від 1 міліона потрібноЗаплатити 10% це 100 тисяч, якщо ...

а что в них верить? полгода контракта, с ним вообще могли подписать контракт и полгода подождать,...

не понимаю всякие хаха и обвинения. в свое время Боруссия Д, кагаву купила за 300 тысяч. теперь е...

І що далі?