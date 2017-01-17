Антонио Валенсия продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Антония Валенсия продлил трудовое соглашение с английским клубом. 31-летний эквадорский футболист остается в команде до лета 2018 года.
За «Ман Юнайтед» Валенсия выступает восьмой сезоне и сыграл почти 271 матч.
В этом сезоне эквадорец провел 23 поединка.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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