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Антонио Валенсия продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Эквадорский футболист остается в клубе до лета 2018 года

  • 17.01.2017 16:32
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manutd.com. Антонио Валенсия
© manutd.com. Антонио Валенсия

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Антония Валенсия продлил трудовое соглашение с английским клубом. 31-летний эквадорский футболист остается в команде до лета 2018 года.

За «Ман Юнайтед» Валенсия выступает восьмой сезоне и сыграл почти 271 матч.

В этом сезоне эквадорец провел 23 поединка.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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