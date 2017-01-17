Вадим ШАБЛИЙ: «У Коваля еще полгода контракт с Динамо»

© fcdynamo.kiev.ua. Максим Коваль

Летом 2017-го Максим Коваль может покинуть «Динамо» на правах свободного агента.

«Да, действительно, у Максима осталось полгода контракта с «Динамо». Максим очень хочет продолжить карьеру в «Динамо». Пока предложения о продлении контракта не последовало», – сказал Шаблий.

В нынешнем сезоне Коваль не провел ни одного матча за основной состав «Динамо».

Источник — Футбол 24

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