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Вадим ШАБЛИЙ: «У Коваля еще полгода контракт с Динамо»

Известный агент – о голкипере «бело-голубых» Максиме Ковале

  • 17.01.2017 16:26
  • 442 просмотров
  • 1 комментария
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fcdynamo.kiev.ua. Максим Коваль
© fcdynamo.kiev.ua. Максим Коваль

Летом 2017-го Максим Коваль может покинуть «Динамо» на правах свободного агента.

«Да, действительно, у Максима осталось полгода контракта с «Динамо». Максим очень хочет продолжить карьеру в «Динамо». Пока предложения о продлении контракта не последовало», – сказал Шаблий. 

В нынешнем сезоне Коваль не провел ни одного матча за основной состав «Динамо».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 17.01.2017 16:54
    0
    "Максим очень хочет продолжить карьеру в «Динамо»... В нынешнем сезоне Коваль не провел ни одного матча за основной состав «Динамо» - да, действительно карьера у футболера и самое смешное, что он "очень хочет" ее там продолжить.
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