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Новоиспеченный форвард московского «Спартака» Луис Адриано рассказал о задачах в новой команде, а также о противостоянии с «Зенитом», который возглавляет Мирча Луческу.

«Цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.

Я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч», - сказал Адриано.

Напомним, Луис Адриано провел 8 лет под руководством Луческу в донецком «Шахтере».

Источник — ФК Спартак Москва

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