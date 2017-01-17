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Луис АДРИАНО: «Луческу мне почти как отец»

Нападающий «Спартака» — о будущем противостоянии с «Зенитом»

  • 17.01.2017 15:29
  • 891 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Спартак Москва
© ФК Спартак Москва

Новоиспеченный форвард московского «Спартака» Луис Адриано рассказал о задачах в новой команде, а также о противостоянии с «Зенитом», который возглавляет Мирча Луческу.

«Цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.

Я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч», - сказал Адриано.

Напомним, Луис Адриано провел 8 лет под руководством Луческу в донецком «Шахтере».

Источник — ФК Спартак Москва

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Комментарии
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 17.01.2017 16:46
    0
    У мужика такое потерянное выражение лица словно Адриано его в коридоре выловил со словами: "Эй, мужик, подержи пока я сфотаюсь футболку за тот край!"
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