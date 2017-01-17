Чигринский получил травму

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, недавно восстановившийся после повреждения, получил травму приводящей мышцы бедра.
30-летний украинец снова почувствовал дискомфорт в ноге во время подготовки к матчу с «Панатинаикосом». О сроках восстановления игрока не сообщается.
В последний раз Чигринский выходил на поле 5 декабря. В текущем сезоне он провел за команду из Афин 9 матчей во всех турнирах.
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