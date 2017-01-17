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Чигринский получил травму

Украинский защитник АЕКа снова выбыл на неопределенный срок

  • 17.01.2017 15:16
  • 357 просмотров
  • 2 комментария
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aekfc.gr. Дмитрий Чигринский
© aekfc.gr. Дмитрий Чигринский

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, недавно восстановившийся после повреждения, получил травму приводящей мышцы бедра.

30-летний украинец снова почувствовал дискомфорт в ноге во время подготовки к матчу с «Панатинаикосом». О сроках восстановления игрока не сообщается.

В последний раз Чигринский выходил на поле 5 декабря. В текущем сезоне он провел за команду из Афин 9 матчей во всех турнирах.

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Комментарии
    macaron4eg
      macaron4eg, 17.01.2017 15:18
    +3
    Діма, більше лікується ніж грає( Схоже пора завершувати.
    Ссылка
    macaron4eg
      macaron4eg, 17.01.2017 15:18
    +1
    Діма, більше лікується ніж грає( Схоже пора завершувати.
    Ссылка
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