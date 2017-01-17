БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Было бы замечательно сыграть за сборную Украины»

© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

– Густаво, добро пожаловать в «Шахтер»! Какие эмоции испытываешь?

– Счастлив, что стал игроком «Шахтера»! Я очень ценю данную возможность, поскольку для меня это большой шаг вперед. Ближайшие три с половиной года проведу в этой команде, и мне уже не терпится приступить к тренировкам.

– Ты перебрался в Украину почти год назад и уже играл против дончан. Какое мнение сложилось о команде?

– «Шахтер» очень силен, демонстрирует качественный футбол как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы, и я буду счастлив помочь «горнякам»! Собираюсь приложить максимум усилий и показать наилучший результат.

– Расскажи немного о своей семье. Что тебя связывает с Украиной?

– Мой прадед по материнской линии родом из этой страны, отсюда и фамилия Лещук. А вообще в семье нас шестеро: родители и четверо детей.

– Ты воспитанник школы «Арсенала» из Саранди, с которым в 2012 году выиграл единственное в истории клуба чемпионство…

– Да, это был первый успех такого масштаба. На самом деле незабываемый для меня и всех партнеров по команде.

– В 22 года ты оказался в «Анжи», после чего выступал в Марокко и втором шведском дивизионе. Что тебе дал этот опыт?

– Могу с уверенностью сказать, что не только познакомился с традициями и культурой новых для себя стран. В каждом чемпионате я получил определенный опыт, который со временем дал мне возможность расти на профессиональном уровне и улучшать качество своей игры.

– Ты дважды забивал «Шахтеру» в составе «Карпат» и говорил, что это одни из самых важных мячей в твоей карьере.

– Для нападающего важен любой гол, вне зависимости от соперника.

– Ты уже второй аргентинец в составе дончан. Приходилось ли встречаться с Факундо в родном чемпионате?

– Да, наши команды противостояли друг другу в чемпионате, мы были соперниками. Теперь же мы вместе в «Шахтере». Факундо уже рассказывал мне о команде и клубе в целом. Надеюсь с его помощью еще быстрее разобраться, как здесь все устроено.

– Феррейра будет твоим другом или конкурентом за место на острие атаки?

– Это разные вещи. Конечно, мы оба нападающие и претендуем на место в основе, но за пределами поля – товарищи, друзья.

– Чего тебе хотелось бы добиться в «Шахтере»?

– Я живу футболом и очень хочу помочь команде зарабатывать очки в каждом матче. Как игрок я буду счастлив выступать вместе с «Шахтером» в Лиге Европы и, если у нас все получится, в Лиге чемпионов. Также в перспективе было бы замечательно когда-нибудь сыграть за сборную Украины.

– Что бы ты мог сказать болельщикам «горняков»?

– Привет всем болельщикам «Шахтера»! Хочу им пообещать: я отдам все силы на тренировках и в матчах, чтобы помочь команде.

Источник — ФК Шахтер

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