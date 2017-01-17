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Галатасарай хочет взять Виду в аренду за €1 миллион

Стамбульский клуб ищет усиление для центральной линии обороны

  • 17.01.2017 15:10
  • 251 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Руководство «Галатасарая» активизировало поиски игроков защитной линии. Приоритетными целями трансферной кампании считаются хорваты Домагой Вида и Ведран Чорлука.

Турецкий клуб уже предложил киевскому «Динамо» за аренду центрального защитника € 1 млн.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов выкупить контракт Виды за 5 миллионов евро.

30-летний хорват Ведран Чорлука защищает цвета московского «Локомотива».

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 17.01.2017 15:29
    0
    Якраз македонськийКлуб "Роботнічкі" продає гравця за 1 лям, кореєць Су Кі.
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    ne_zidan
    online
      ne_zidan, 17.01.2017 15:35
    0
    Одного динамовского пьянчужку уже видели в Турции и второй прославится........
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