Галатасарай хочет взять Виду в аренду за €1 миллион

Руководство «Галатасарая» активизировало поиски игроков защитной линии. Приоритетными целями трансферной кампании считаются хорваты Домагой Вида и Ведран Чорлука.
Турецкий клуб уже предложил киевскому «Динамо» за аренду центрального защитника € 1 млн.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов выкупить контракт Виды за 5 миллионов евро.
30-летний хорват Ведран Чорлука защищает цвета московского «Локомотива».
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