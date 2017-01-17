Галатасарай хочет взять Виду в аренду за €1 миллион

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Конечно ты что,зато Суркис и Ко исправно платят налоги

Покажи пальцем кто делает иначе? Сам наверно электричество дома без счетчика используешь, чтобы з...