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Очередной тур чемпионата Италии вернул нам интригу не только в борьбе за призовые места, но и за чемпионство. Пока «Ювентус» презентует новую эмблему клуба, ряд команд смог подтянуться к лидеру и вновь ввязаться в битву за Скудетто. Что говорить, если идущий на 6-м месте «Интер», который провалил старт сезона, может рассчитывать на то, чтобы догнать «старую синьору». Команда Стефано Пиоли продолжает удивлять многих скептиков и с завидной регулярностью набирать очки. В последних пяти матчах «Интер» показывает лучшую форму среди всех команд Серии А, добыв 100-процентный результат. Не смог остановить «нерадзурри» и «Кьево», который был близок к сенсации, но остановился за 4 минуты до своей цели.

Интересная история произошла перед матчем. 37-летний голкипер «Кьево» Стефано Соррентино, освоив в своем преклонном возрасте социальную сеть Твиттер, попросил через нее билеты на «Джузеппе Меацца» у «Интера» для своей семьи. Руководство миланского клуба пошло на встречу ветерану, выделив тому четыре заветных билета. Но тогда оно еще не подозревало, что именно присутствие на игре семьи настолько воодушевит Соррентино, что тот станет по итогам матча настоящим героем отчетного противостояния! Забив гол в середине первого тайма, «Кьево» вполне мог рассчитывать на победу, с учетом уверенной игры своего стража ворот, однако мастерство футболистов «Интера» взяло свое - сначала Икарди снял заклятие с ворот Соррентино, а за несколько минут до финального свистка Перишичу удалось забить победный гол.

Нынешняя команда Пиоли показывает, что наконец-то экс-специалисту «Лацио» удалось сделать то, чего не удавалось, ни Франку Де Буру, ни Роберто Манчини, ни другим тренерам, которые пробовали себя на этом поприще. Пиоли создал в команде неплохой микроклимат, смог решить некоторые конфликты, сделав акцент на результат, и теперь мы видим, что «нерадзурри» впервые за долгое время, думаю, можно уже утверждать, могут претендовать на нечто большее, чем попадание в розыгрыш Лиги Европы по итогам сезона.

«Интер» - «Кьево» - 3:1

Голы: Икарди, 69, Перишич, 86, Эдер, 90+3 — Пеллиссье, 34.

«Интер»: Ханданович — Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди (Эдер, 60) — Гальярдини, Кондогбия — Кандрева (Паласио, 82), Жоау Мариу (Банега, 70), Перишич — Икарди.

«Кьево»: Соррентино — Фрей (Сполли, 60), Дайнелли, Гамберини, Гобби — Кастро (де Гузман, 73), Радованович, Бастьен — Бирса (Иско, 46) — Пеллиссье, Меджорини.

Предупреждения: Бирса, Радованович, Сполли.





«Фиорентина» нового сезона - это команда, которая не имеет резерва. Вернее, вынуждена черпать этот резерв из молодежной команды. Как жаль, что не остался во Флоренции Александр Яковенко, которому при нынешних реалиях Паулу Соуза мог дать шанс. Если «Фиорентину» покинет Никола Калинич, которого в последние дни активно сватают в Китай, то рассчитывать на что-то серьезное в этом чемпионате «фиалкам» рассчитывать не придется. Хотя что тут говорить, если и сейчас команда не может претендовать на высокие места, перебиваясь редкими победами над лидерами и не думая о нечто более высоком, чем попадание в розыгрыш Лиги Европы.

О проблемах нынешней «Фиорентины» не говорит разве что ленивый. Все они известны и пока что решить их руководство не может. Слабое финансирование клуба заставляет менеджеров флорентийского клуба думать не о каких-либо достижениях на футбольном поприще, а о том, как сэкономить в той или иной ситуации. По этой причине ни в летнее, ни в зимнее межсезонье команду не усилили футболисты мировой или хотя бы средней величины, именно поэтому клуб продолжают покидать ее лидеры, а на их место редко приходят самородки на манер Федерико Кьеза, сына легендарного нападающего клуба.

На матч против «Ювентуса» команда Паулу Соузы выходила сверхмотивированной, ведь поражение фактически выключало их не только из чемпионской гонки, но и из гонки за Лигу чемпионов, хотя надежды на это очень малы. Больше всего активности исходило от Весино, который в дебюте игры должен был дважды открывать счет в матче, но в первый раз выручил Буффон, а во второй на помощь «Ювентусу» пришла штанга. И после этого «фиалки» владели игровой инициативой, справедливо забив первый гол в поединке. Калинич получи пас на правом краю штрафной и неожиданно для Буффона пробил по воротам - 1:0! В начале второго тайма хозяевам удалось удвоить свое преимущество благодаря неплохой подаче от Баделя и активным действиям Кьезы.

Тут же Гонсало Игуаину удалось отквитать один гол, после чего «старая синьора» захватила инициативу, однако на большее ее не хватило - заслуженная победа «Фиорентины», которая смогла лишь подняться на 8-е место в турнирной таблице. Команда же Массимилиано Аллегри позволила «Роме» сократить от себя отставание до одного очка, но необходимо помнить, что у «Юве» есть еще игра в запасе. «Фиорентина» же в случае победы в перенесенной игре не сможет улучшить свои позиции в чемпионате.

«Фиорентина» - «Ювентус» - 2:1

Голы: Калинич, 37, Бадель, 54 — Игуаин, 58.

«Фиорентина»: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза (Тельо, 81), Весино, Бадель, Оливера — Борха Валеро (Иличич, 85), Бернардески (Кристофоро, 76) — Калинич.

«Ювентус»: Буффон — Барцальи (Манджукич, 80), Бонуччи, Кьеллини — Куадрадо, Хедира, Маркизио (Ринкон, 77), Стураро (Пьяца, 61), Алекс Сандро — Дибала, Игуаин.

Предупреждения: Весино, Бадель, Калинич — Стураро, Кьеллини, Алекс Сандро, Бонуччи, Дибала.





Матч прямых конкурентов за еврокубки выдался настоящим украшением 20-го тура чемпионата Италии. Еще совсем недавно нынешний наставник «Торино» Синиша Михайлович работал с «Миланом», из которого его погнали палками. Как оказалось, сербский специалист еще не сказал своего последнего слова в футболе, а в «Милане» его просто недооценили. Однако, все, что не делается - делается к лучшему. Так произошло и с «россонери», которые наконец-то нашли своего тренера, с которым двигаются вперед, к новым победам. Однако матч в Турине ничего хорошего команде Винченцо Монтелле не обещал, ведь Михайлович знает, как противостоять «дьяволам».

В этом сезоне команды уже дважды встречались между собой, и в обеих матчах тяжелые победы праздновал «Милан», который за счет хет-трика Карлоса Бакки смог переиграть «быков» в чемпионате, а затем Куцка и Бонавентура подарили своей команде волевую победу в Кубке Италии, в матче, который состоялся на прошлой неделе. Еще до середины первого тайма «Торино» удалось не только повести в счете, но и сделать комфортный задел перед вторым таймом, однако во второй половине игры Бертолаччи удалось быстро отквитать один гол, а не успели «быки» прийти в себя, как Бакка смог и сравнять счет, забив свой четвертый гол в последних трех матчах против «Торино».

«Торино» - «Милан» - 2:2

Голы: Белотти, 21, Бенасси, 26 — Бертолаччи, 55, Бакка, 60, с пенальти.

На 31-й минуте Адем Льяйич не реализовал пенальти (вратарь).

«Торино»: Харт — Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека — Бенасси (Базелли, 81), Вальдифиори (Лукич, 67), Оби (Итурбе, 61) — Яго Фальке, Белотти, Льяйич.

«Милан»: Доннарумма — Абате, Палетта, Романьоли, Калабрия (Ванджони, 87) — Пашалич, Локателли, Бертолаччи (Куцка, 74) — Сусо, Бакка, Бонавентура (Ньянг, 84).

Предупреждения: Моретти, Белотти, Оби, Россеттини, Яго Фальке — Локателли, Романьоли.

Удаление: Романьоли, 89.





Турнирная таблица:





Максим ГРОЗНЫЙ

Источник — Sport.ua

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