Карпаты продали Бланко-Лещука в Шахтер за €200 тысяч

«Карпаты» продали форварда Густаво Бланко-Лещука в «Шахтер» за 200 тысяч евро.
Также львовскому клубу полагаются бонусы при условии определенного количества сыгранных матчей и забитых голов аргентинца. Форвард подписал контракт с «Шахтером» на 3,5 года.
Напомним, контракт Густаво Бланко Лещука заканчивался летом и, по словам гендиректора «Карпат» Юрия Дячука-Ставицкого, форвард отказался продлевать соглашение на более выгодных условиях.
Источник — Трибуна
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Покажи пальцем кто делает иначе? Сам наверно электричество дома без счетчика используешь, чтобы за обогрев от сети меньше платить.
Найти ноуйнейм пацана в Швеции и продать за 200 эвро в период когда все и так уезжают - я считаю, высший пилотаж.
К слову когда его взяли в Карпаты трансфермаркет давал ему 150 тис. и только когда он перешёл в шахтёр он начал стоить 700 тисяч)
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