Карпаты продали Бланко-Лещука в Шахтер за €200 тысяч

© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

«Карпаты» продали форварда Густаво Бланко-Лещука в «Шахтер» за 200 тысяч евро.

Также львовскому клубу полагаются бонусы при условии определенного количества сыгранных матчей и забитых голов аргентинца. Форвард подписал контракт с «Шахтером» на 3,5 года.

Напомним, контракт Густаво Бланко Лещука заканчивался летом и, по словам гендиректора «Карпат» Юрия Дячука-Ставицкого, форвард отказался продлевать соглашение на более выгодных условиях.

Источник — Трибуна

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