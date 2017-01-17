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Карпаты продали Бланко-Лещука в Шахтер за €200 тысяч

Также львовский клуб сможет получить дополнительные средства в качестве бонусов

  • 17.01.2017 14:45
  • 765 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

«Карпаты» продали форварда Густаво Бланко-Лещука в «Шахтер» за 200 тысяч евро.

Также львовскому клубу полагаются бонусы при условии определенного количества сыгранных матчей и забитых голов аргентинца. Форвард подписал контракт с «Шахтером» на 3,5 года.

Напомним, контракт Густаво Бланко Лещука заканчивался летом и, по словам гендиректора «Карпат» Юрия Дячука-Ставицкого, форвард отказался продлевать соглашение на более выгодных условиях.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 17.01.2017 15:04
    -7
    Львівський і Донецький риги (пардон, ексрегіонали) ... просто мінімізували податкові відрахування Зате один всім відомий гендир, буде розказувати, скільки податків заплатив його клуб, як прозоро вони працюють і який німб у Рената...
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 17.01.2017 15:11
    +5
    M-E-S-S-E-R, 17.01.2017 15:04
    Львівський і Донецький риги (пардон, ексрегіонали) ... просто мінімізували податкові відрахування Зате один всім відомий гендир, буде розказувати, скільки податків заплатив його клуб, як прозоро вони працюють і який німб у Рената...
    Мусорами что-то завоняло...
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 17.01.2017 15:21
    +3
    Шахтар придбав за такіМізерні, кошти досить пристойногоГравця.
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    zhevaua
      zhevaua, 17.01.2017 15:22
    -1
    M-E-S-S-E-R, 17.01.2017 15:04
    Львівський і Донецький риги (пардон, ексрегіонали) ... просто мінімізували податкові відрахування Зате один всім відомий гендир, буде розказувати, скільки податків заплатив його клуб, як прозоро вони працюють і який німб у Рената...

    Покажи пальцем кто делает иначе? Сам наверно электричество дома без счетчика используешь, чтобы за обогрев от сети меньше платить.
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    sasha112006
    online
      sasha112006, 17.01.2017 15:25
    0
    M-E-S-S-E-R, 17.01.2017 15:04
    Львівський і Донецький риги (пардон, ексрегіонали) ... просто мінімізували податкові відрахування Зате один всім відомий гендир, буде розказувати, скільки податків заплатив його клуб, як прозоро вони працюють і який німб у Рената...
    Конечно ты что,зато Суркис и Ко исправно платят налоги
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    Андрей Черненко
    online
      Андрей Черненко, 17.01.2017 15:36
    0
    Браво Карпати!
    Найти ноуйнейм пацана в Швеции и продать за 200 эвро в период когда все и так уезжают - я считаю, высший пилотаж.

    К слову когда его взяли в Карпаты трансфермаркет давал ему 150 тис. и только когда он перешёл в шахтёр он начал стоить 700 тисяч)
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