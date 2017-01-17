Ворскла подписала защитника Кремня

© footballpersons.at.ua. Роман Кунев (слева)

Защитник Роман Кунев стал игроком «Ворсклы». 26-летний фланговый защитник «Кремня» в понедельник, 16 января, подписал контракт с полтавской «Ворсклой». О подробностях сделки информации пока нет.

В текущем сезоне Второй лиги Кунев провел 18 матчей. Отметим, что воспитанник «Кремня» ранее уже выступал за «Ворсклу», отыграв всего четыре матча.

На данный момент тренерский штаб во главе с Василием Сачко просматривает еще восьмерых потенциальных новичков команды.

Источник — MatchDay

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