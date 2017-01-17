Шахтер подтвердил переход Бланко-Лещука

Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук подписал с «горняками» контракт на 3,5 года.
Последним клубом Густаво Бланко-Лещука были «Карпаты», куда он перешел в феврале 2016 года.
В сезоне – 2016/17 провел за «Карпаты» в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.
Источник — ФК Шахтер
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сума?
На трансфермареті він вже числиться як гравець Шахтаря, з сумою у 700 тисячЗелених.....Не думаю що він перейов за меньшу, або більшуСуму.
І що, він в три рази дешевше Петряка? Мабуть Димінський з Ренатом все по-старому... по-ригівські порішали... два жлоба-гі8нюка....
І що, він в три рази дешевше Петряка? Мабуть Димінський з Ренатом все по-старому... по-ригівські порішали... два жлоба-гі8нюка....
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