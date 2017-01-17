Шахтер подтвердил переход Бланко-Лещука

© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук подписал с «горняками» контракт на 3,5 года.



Последним клубом Густаво Бланко-Лещука были «Карпаты», куда он перешел в феврале 2016 года.



В сезоне – 2016/17 провел за «Карпаты» в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.

Источник — ФК Шахтер

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