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Шахтер подтвердил переход Бланко-Лещука

Аргентинский форвард подписал с донецким клубом контракт на 3,5 года

  • 17.01.2017 14:26
  • 1123 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук подписал с «горняками» контракт на 3,5 года.

Последним клубом Густаво Бланко-Лещука были «Карпаты», куда он перешел в феврале 2016 года.

В сезоне – 2016/17 провел за «Карпаты» в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 17.01.2017 14:28
    0
    сума?
    Ссылка
    Виталий Меленык
      Виталий Меленык, 17.01.2017 14:46
    +2
    330!каждому)
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 17.01.2017 14:50
    +3
    Rustam OldBoy, 17.01.2017 14:28
    сума?
    На трансфермареті він вже числиться як гравець Шахтаря, з сумою у 700 тисячЗелених.....Не думаю що він перейов за меньшу, або більшуСуму.
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 17.01.2017 14:58
    0
    ціна питання?
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 17.01.2017 15:00
    -2
    Vitalik Shevchenko, 17.01.2017 14:50
    Rustam OldBoy, 17.01.2017 14:28
    сума?

    На трансфермареті він вже числиться як гравець Шахтаря, з сумою у 700 тисячЗелених.....Не думаю що він перейов за меньшу, або більшуСуму.

    І що, він в три рази дешевше Петряка? Мабуть Димінський з Ренатом все по-старому... по-ригівські порішали... два жлоба-гі8нюка....
    Ссылка
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 17.01.2017 15:05
    +3
    сума реальна. У нього контракт був до літа, далі пішов би вільним агентом.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 17.01.2017 15:10
    +2
    M-E-S-S-E-R, 17.01.2017 15:00


    І що, він в три рази дешевше Петряка? Мабуть Димінський з Ренатом все по-старому... по-ригівські порішали... два жлоба-гі8нюка....
    За 50% прав на Петряка Шахтар дав 1 міліон і давайте не забувати що на моментУгоди Петряку було 21 рік, а Бланко має 25 і контракт який спливав за півРоку.....Тому цінаРеальна.
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