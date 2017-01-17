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Рамос стал автором 50-го автогола в Ла Лиге за всю историю Реала

Центральный защитник поразил ворота своей команды в матче с «Севильей»

  • 17.01.2017 14:17
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indianexpress.com
© indianexpress.com

«Реал Мадрид» преследует своего рода проклятье автоголов: даже нападающий Криштиану Роналду забивал в свои ворота в матче Ла Лиги. Встреча против «Севильи» была 347-м матчем для Серхио Рамоса в качестве игрока Королевского клуба, и в этой игре он стал 50-м футболистом, забившим автогол в ворота своей команды. На данный момент на счету «Мадрида» 61 забитый мяч в свои ворота за 2741 игру.

Злой рок автогола наказывает мадридский «Реал» каждые 45 игр Примеры, и только «Атлетико Мадрид», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», хихонский «Спортинг», «Барселона» и «Сельта» превосходят Королевский клуб по этому показателю.

В составе «Реала» Корона, Мигель Муньос и Пирри поражали сетку ворот своего вратаря по три раза, в то время как Клементе, Андрес Сабидо, Сан Хосе, Хосе Мария Саррага и Рикардо Роша «отличились» по два раза каждый.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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