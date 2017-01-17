Девич продолжит карьеру в Ростове

© ФК Рубин. Марко Девич

Футбольный клуб «Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Соглашение 33-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним соглашение. За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.

Источник — ТАСС

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