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Эриксон Дансо покинул Сталь

Каменский клуб отказался от услуг голландского полузащитника

  • 17.01.2017 13:57
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ФК Сталь. Эриксон Дансо
© ФК Сталь. Эриксон Дансо

ПФК «Сталь» и атакующий полузащитник Эриксон Дансо расторгли контракт по обоюдному согласию.

В составе каменской команды 27-летний голландец провел 8 матчей в чемпионате страны, 2 игры в Кубке и одну встречу за U-21, отметившись одним забитым мячом в кубковом поединке с «Ильичевцем».

Источник — ФК Сталь Каменское

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