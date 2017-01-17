Эриксон Дансо покинул Сталь

© ФК Сталь. Эриксон Дансо

ПФК «Сталь» и атакующий полузащитник Эриксон Дансо расторгли контракт по обоюдному согласию.

В составе каменской команды 27-летний голландец провел 8 матчей в чемпионате страны, 2 игры в Кубке и одну встречу за U-21, отметившись одним забитым мячом в кубковом поединке с «Ильичевцем».

Источник — ФК Сталь Каменское

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