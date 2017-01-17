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Тимощук не может договориться с Зенитом

Украинец и питерский клуб пока не нашли точек соприкосновения

  • 17.01.2017 13:55
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ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

По-прежнему неясна дальнейшая судьба Анатолия Тимощука. Экс капитана «Зенита» слухи отправляли в тренерский штаб главной команды, где он мог занять место Сергея Семака, и в «Зенит-2» в статусе играющего тренера. Однако Тимощук не полетел ни в Объединенные Арабские Эмираты, ни в Испанию, где начался сбор второй зенитовской команды. Объяснение одно: стороны пока не смогли найти точек соприкосновения.

Тимощук уже долгое время находится в Санкт-Петербурге. В декабре обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» тренировался в манеже Академии с Олегом Шатовым, Игорем Смольниковым, Егором Бабуриным и другими зенитовцами. У тридцатисемилетнего футболиста после окончания контракта с «Кайратом» по-прежнему существует несколько вариантов трудоустройства. В том числе и с «Зенитом».

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