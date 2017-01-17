Луис АДРИАНО: «Искренне рад переходу в Спартак»

Экс-нападающий «Шахтера» Луис Адриано прокомментировал свой переход в московский «Спартак».
«Искренне рад переходу в «Спартак». Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство», – заявил Адриано после подписания контракта.
Источник — ФК Спартак Москва
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В спортивном плане у Адриано есть все шансы выиграть какой-никакой трофей и снова сыграть в лч, и именно сыграть, а не просидеть на лавке.
ЗП большая.
И Москва уж точно не скучный город, есть где провести свободное время.
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