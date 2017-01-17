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Луис АДРИАНО: «Искренне рад переходу в Спартак»

Бразильский форвард поделился впечатлениями о подписании контракта с московским клубом

  • 17.01.2017 13:31
  • 492 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Спартак Москва. Луис Адриано (слева)
© ФК Спартак Москва. Луис Адриано (слева)

Экс-нападающий «Шахтера» Луис Адриано прокомментировал свой переход в московский «Спартак».

«Искренне рад переходу в «Спартак». Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство», – заявил Адриано после подписания контракта.

Источник — ФК Спартак Москва

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Комментарии
    Webracer
      Webracer, 17.01.2017 13:41
    -1
    Ну хто в це повірить? Казав би прямо, що зарплату запропонували значно вищу, а ніж інші (якщо звісно вони були ті інші). Навіщо ці зізнання у «любові»?
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    Eyedy01
      Eyedy01, 17.01.2017 13:47
    +2
    А что он должен был по твоему сказать? как он разочарован, что перешел в этот гнилой клуб? Нормально шаблонно ответил как и все футболисты которые переходят в новый клуб. Он же не сказал, что с детства болеет за Спартак и мечтал там играть всю жизнь! Удачи ему в Спартаке!
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    pulse240
    online
      pulse240, 17.01.2017 13:58
    0
    Во всём есть свои плюсы:
    В спортивном плане у Адриано есть все шансы выиграть какой-никакой трофей и снова сыграть в лч, и именно сыграть, а не просидеть на лавке.
    ЗП большая.
    И Москва уж точно не скучный город, есть где провести свободное время.
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