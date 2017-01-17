Луис АДРИАНО: «Искренне рад переходу в Спартак»

© ФК Спартак Москва. Луис Адриано (слева)

Экс-нападающий «Шахтера» Луис Адриано прокомментировал свой переход в московский «Спартак».

«Искренне рад переходу в «Спартак». Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство», – заявил Адриано после подписания контракта.

Источник — ФК Спартак Москва

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