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Джаба ЛИПАРТИЯ: «Без подготовки выдержать весь чемпионат невозможно»

Футболист «Зари» рассказал об отпуске и о сборах перед второй частью сезона

  • 17.01.2017 12:36
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ФК Заря. Джаба Липартия
© ФК Заря. Джаба Липартия

С хорошим настроением вышел из отпуска полузащитник «Зари» Джаба Липартия. Хорошим настроением он поделился и со всеми нами:

- Я очень хорошо отдохнул, плодотворно провёл отпуск. Был, в основном, в кругу семьи. С родными и близкими мне людьми. Пришло время начинать работу и думать о сборах и предстоящей части чемпионата.

- Что для футболиста прежде всего значат зимние сборы?
- После хорошего отдыха начинается новый подготовительный этап, который обязательно нужен футболисту. Любой игрок понимает, что без этого тяжело играть. Выдержать весь чемпионат без хорошей подготовки невозможно. Поэтому сборы – неотъемлемый процесс жизни профессионального спортсмена.

- Ты, по традиции, много лет ездишь во время отпуска к себе на Родину в Грузию. Так произошло и в этот раз?
- Когда два раза в год бываешь дома, то очень ценишь такие периоды. Хочется как можно больше времени провести с родными. Традиций, как вы верно подметили, я не меняю. Был в Грузии. Ездил на грузинские горные курорты. Новый Год встретил с родителями в Тбилиси. Был я семьёй и мой брат с семьёй. А затем пятерых детей оставили родителям и пошли гулять дальше (улыбается).

- Ты говорил, что был на курортах Грузии. Где удалось побывать?
- У нас очень известный курорт – Бакуриани. Пару дней были в Кахетии.

- Если не ошибаюсь, второй упомянутый тобою регион славится своими винами?
- Естественно. В основном, вино везут оттуда. Могу сказать, что лучшее вино делают именно там.

- Кому-нибудь из ребят «сувенир» оттуда привёз?
- Куда без этого (улыбается). 

- Всех родных успел увидеть?
- Не всех к сожалению. Родственников у меня столько, что даже если выделить каждый день отпуска на одного человека, то всё равно выходных не хватит. Тогда целый год отдыхать нужно (смеётся).

- Для тебя Семья и Новый Год – единое целое?
- Конечно. Новый Год я никогда не встречал без своих родителей. Это то время, когда мы все вместе встречаемся дома. А потом, как было в этом году, куда-нибудь отправляемся.

- Желание загадал?
- Да, загадал. Но о нём скромно промолчу. 

Источник — ФК Заря

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