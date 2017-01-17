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Роман ДЕБЕЛКО: «Кучук постоянно добивался хороших резульатов»

Форвард «Стали» готов к работе с новым тренером

  • 17.01.2017 12:27
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ФК Сталь. Роман Дебелко
© ФК Сталь. Роман Дебелко

Нападающий «Стали» Роман Дебелко поговорил с клубной пресс-службой об отпуске и о перспективах команды.

- Роман, где и с кем провел отпуск?
- Со своей девушкой я отдыхал в Таиланде на острове Самуи. Нам очень понравилось. Много диковинных животных увидели: тигров, обезьян, змей, экзотических рыб. Люди там очень дружелюбные. Новогодние праздники провел в Украине в кругу семьи.

- Форму поддерживал во время отпуска?
- Несмотря на то, что отпуск был довольно длительным, все равно находил время бегать, ходить в зал, держать себя в форме.

- То есть к физическим нагрузкам на сборах ты готов?
- Как бы ты не тренировался в домашних условиях, на сборах будет гораздо сложнее.

- На что может рассчитывать «Сталь» во второй части чемпионата?
- Я надеюсь, что наша команда сможет после перерыва найти свою игру, а мы поверим в свои силы и начнем добиваться тех результатов, которые ставим перед собой.

- Что можешь сказать о Леониде Кучуке?
- Знаю, что этот тренер постоянно добивался со своими командами хороших результатов. Надеюсь, что и со «Сталью» у него все получится.

Источник — ФК Сталь Каменское

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