Дебютант Шевченко

© ФФУ. Андрей Шевченко

Минувший год открыл украинским поклонникам футбола немало перспективных имен, но главным дебютантом 2016-го, пожалуй, все же стал 40-летний тренер сине-желтых Андрей Шевченко.

В прошлом главный бомбардир сборной возглавил национальную команду вскоре после окончания финального турнира ЕВРО-2016, на котором украинцы всухую проиграли все три матча группы. И хотя назначение Шевченко, к тому времени имевшего полугодовой опыт работы в штабе Михаила Фоменко, ни для кого сюрпризом не стало, дебют его команды в отборе ЧМ-2018 ожидался с тревогой.

Но первый тренерский экзамен Шевченко сдал с успехом - как и множество предыдущих испытаний, выпавших на его долю за годы блестящей игровой карьеры. Обозреватель UEFA.com вспоминает ее основные вехи.

Дебютный официальный матч

5 мая 1993 года еще 16-летним он сыграл за «Динамо-2» Владимира Онищенко, уступившем дома «Одессе» (0:2) в турнире первой украинской лиги. Выйдя на замену, Шевченко провел на поле 12 минут.

Первый гол в карьере

1 сентября 1994 года Шевченко впервые забил на профессиональном уровне, открыв счет за «Динамо-2» в победном матче 1/64 финала Кубка Украины в гостях у мироновской «Нивы» - 2:1.

Дебют в основном составе

5 ноября 1994 года главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо выпустил юного нападающего в стартовом составе - на игру 1/16 финала Кубка Украины против комарненского «Газовика» (2:0) из второй лиги.

Первый матч в высшей лиге

8 ноября 1994 года Шевченко вышел на замену в выездной игре с донецким «Шахтером» и, проведя на поле 35 минут, помог своей команде обыграть хозяев - 3:1.

Дебют в еврокубках

23 ноября 1994 года в поединке группового турнира Лиги чемпионов против московского «Спартака» (0:1) он заменил в «Лужниках» Сергея Реброва - нынешнего тренера «Динамо».

Первый гол в высшей лиге

1 декабря 1994 года в домашней встрече с «Днепром» (4:2) Шева впервые забил в элитном дивизионе. А за месяц до того, играя за «Динамо-2», он три раза огорчил днепрян в двухматчевой кубковой дуэли (3:1 и 1:4).

Первый гол в Лиге чемпионов УЕФА

7 декабря 1994 года Шевченко отличился и на европейской арене, открыв счет в домашнем поединке Лиги чемпионов против «Баварии». Но его гол не уберег «Динамо» от крупного поражения - 1:4 - и вылета из турнира.

Дебют в сборной Украины

25 марта 1995 года Анатолий Коньков бросил 18-летнего новобранца в бой - в гостевом отборочном матче ЕВРО-1996 против Хорватии (0:4). Тот цикл был дебютным для сине-желтых на международной арене.

Первый титул

15 июня 1995 года после домашнего разгрома «Николаева» (4:0) подопечные Онищенко за два тура до финиша сезона стали недосягаемыми для ближайшего преследователя - одесского «Черноморца». Шевченко отыграл 17 матчей чемпионата из 34, хотя больше не забивал.

Первый гол за сборную

6 мая 1996 года в выездном спарринге с Турцией он уже на 10-й минуте сравнял счет, однако уйти от поражения в Самсуне (2:3) его команде было не суждено. Это была четвертая игра Шевы за сборную и вторая при ее новом тренере Сабо.

Первый луч мировой славы

5 ноября 1997 года команда Валерия Лобановского повторно разгромила в Лиге чемпионов «Барселону» (3:0 и 4:0), а ее лидер отметился хет-триком. Столько же в одном матче Андрей забивал до того лишь очаковской «Артании», играя еще за «Динамо-2».

Премьерный «Золотой мяч»

22 октября 1998 года 22-летний Шевченко был впервые упомянут редакцией France Football в списке 50 претендентов на «Золотой мяч», который достанется ему шесть лет спустя - по итогам 2004 года.

Первый трансфер

1 июля 1999 года, получив рекордные на тот момент для Украины 24 миллиона евро отступных, «Динамо» продало форварда в «Милан». До переезда в Италию лучший футболист Украины 1997 года выиграл пять чемпионских титулов и три кубка, наколотив в 166 матчах на клубном уровне 94 гола.

Голевой дебют в серии А

29 августа 1999 года в стартовом туре чемпионата Италии Шевченко начал отрабатывать свой трансфер, отметившись голом на поле «Лечче» (2:2). В том чемпионате Италии он забил за команду Альберто Дзаккерони еще 23 раза, снискав лавры лучшего бомбардира и лучшего легионера лиги.

Первый еврокубковый гол за «Милан»

21 сентября 1999 года Шева впервые отличился на «Сан-Сиро» и в Лиге чемпионов - во втором туре группового этапа с «Галатасараем» (2:1) ему удалось провести победный мяч.

Первый итальянский трофей

20 мая 2003 года под началом Карло Анчелотти он отпраздновал победу в Кубке Италии. В финале против «Ромы» нападающий «Милана» вышел на замену и установил окончательный результат - 3:1.

Первый международный трофей

28 мая 2003 года, завершив точным ударом серию 11-метровых в решающем поединке Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0), Шева принес «Милану» самую важную победу. А спустя три месяца он же забил единственный мяч и в игре за Суперкубок УЕФА - в ворота «Порту» (1:0).

Первое скудетто

2 мая 2004 года, забив на «Сан-Сиро» победный гол в ворота «Ромы» (1:0), Шевченко не только стал чемпионом Италии, но и вновь подтвердил репутацию лучшего снайпера серии А. Всего за восемь лет на Апеннинах (включая сезон 2008/09) он провел в 322 играх за «Милан» 175 голов.

Дебют на чемпионате мира

14 июня 2006 года команда Олега Блохина, капитаном которой являлся 29-летний Шевченко, потерпела фиаско в стартовом матче ЧМ-2006 с Испанией (0:4). Тем не менее на турнире в Германии сборная Украины дошла в итоге до четвертьфинала, где уступила Италии (0:3).

Голевой дебют за «Челси»

13 августа 2006 года после уплаты «Милану» 45 миллионов евро Шевченко впервые сыграл за «Челси», с ходу забив «Ливерпулю» в Суперкубке Англии (1:2). В целом же этот этап карьеры у него не задался и, проведя за два сезона 77 игр в составе синих (22 гола), он транзитом через «Милан» вернулся в «Динамо».

Феерический дебют на ЕВРО

11 июня 2012 на домашнем финале ЕВРО-2012 капитан сине-желтых отметился дублем в воротах Швеции (2:1), забив последние в карьере - 368-й и 369-й голы. С тех пор он остается самым результативным футболистом страны, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Украины (48 мячей).

Первый тренерский опыт

5 сентября 2016 года Шевченко дебютировал в качестве главного тренера сине-желтых - в отборочном матче ЧМ-2018 его подопечные поделили очки с Исландией (1:1), а спустя месяц, 9 октября, отметили и первую победу - над Косово (3:0). Пока Украина вторая в группе I, но 24 марта ее ждет непростой выезд в Хорватию.

Источник — УЕФА

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