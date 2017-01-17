Гонсало ИГУАИН: «Теперь у нас нет права на ошибку»

© espnfc.com. Гонсало Игуаин

Лучший бомбардир Ювентуса Гонсало Игуаин побеседовал с корреспондентом издания La Gazzetta Dello Sport.

«Я бы оценил позитивно прошедшие полгода, проведенные в футболке Ювентуса. Конечно, мы должны улучшить свои показатели в выездных матчах. На данный момент по потерянным очкам Ювентус опережает ближайшего преследователя на четыре балла, так что теперь у него просто нет права на ошибку.

Поражение во Флоренции? До перерыва команда продемонстрировала неправильный подход. Во втором отрезке мы показали способность сражаться до финального свистка, но поражение так и осталось поражением. На мой взгляд, тактический модуль не имеет серьезного значения, ведь намного важнее добиваться успеха. Впереди долгий и трудный путь, но позитивный момент заключается в том, что все по-прежнему зависит от нас.

Я очень доволен первой половиной сезона. Мы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, вышли в следующий раунд Кубка Италии и расположились на первой строчке в борьбе за чемпионский титул. Кроме того, я доволен своей игрой, поскольку сумел забить достаточное количество мячей. Слишком много критики? Я соглашусь с данным утверждением, но для топ-клуба это вполне нормальное явление. Мне довелось провести несколько лет в Реале, так что я все прекрасно понимаю.

Личные цели? Достичь прошлогодней отметки в 36 голов практически нереально, но я все равно хочу продолжать забивать и выигрывать титулы. У меня нет пожеланий по какому-то точному числу мячей, главное, чтобы их было много. К счастью, в составе Ювентуса есть другие футболисты, способные поражать чужие ворота.

Дибала? Пауло является отличным футболистом. Я счастлив, что играю в одной команде вместе с ним. Слухи по поводу его будущего? Не знаю, является ли все это правдой. Как бы там ни было, решение остается за самим игроком. Надеюсь, что Дибала будет еще долго радовать поклонников Юве своим футболом».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.