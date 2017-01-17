Андриевский и Калитвинцев останутся в Черноморце

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Столь массового динамовского десанта средиземноморская оконечность Пиренейского полуострова еще не знала. Сергей Ребров, подключив к основной обойме сразу шестерых дублеров, взял в Марбелью 28 игроков (29-м станет голкипер Георгий Бущан, которому спешно оформляют визу), а Унаи Мельгоса с Юрием Морозом, формируя объединенный состав клубной молодежки и команды 19-летних, в свой список внесли 35 футболистов.

Ближайший резерв киевлян обосновался в четверти часа езды от лагеря первой команды - в отеле Grand Hotel Benahavis, что позволит Реброву не только наблюдать за спаррингами и тренировками молодежи, но и заимствовать ее по мере необходимости - в расположение основы. Масштабы заимствований, предполагаю, пока неизвестны и главному тренеру, но то, что кадровый вектор «Динамо» смещается в сторону собственных воспитанников, сомнений не вызывает.

Непосредственно в отеле Westin La Quinta, расположенном в Марбелье в десяти минутах прогулочным шагом от тренировочных полей (это если спускаться вдоль поля для гольфа, а не взбираться в гору), к «Динамо» присоединились легионеры - Домагой Вида, Дерлис Гонсалес, Виторину Антунеш и Жуниор Мораэс. Чартером из Киева прилетели вратари Артур Рудько, Максим Коваль, Константин Маханьков, защитники Николай Морозюк, Евгений Хачериди, Павел Лукьянчук, Никита Бурда, Александр Тымчик, Зураб Очигава, Богдан Михайличенко, полузащитники Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Артем Громов, Валерий Федорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Виктор Цыганков, Павел Ориховский, Владимир Шепелев, нападающие Роман Яремчук, Жуниор Мораэс, Артем Беседин и Александр Гладкий.

В списке основной обоймы предсказуемо отсутствуют завершивший карьеру Александр Шовковский и простившийся с командой Олег Гусев (агент подыскивает ему новый клуб не то в Америке, не то на Ближнем Востоке), до февраля не ждут в тренировочном лагере киевлян перенесшего в октябре операцию на колене Данилу Силву. Нет среди прибывших в Испанию игроков и Евгения Макаренко, у которого перед Новым годом истек контракт. С большой долей вероятности останутся в черноморской аренде Александр Андриевский и Владислав Калитвинцев, тогда как судьба Сергея Мякушко и Дмитрия Хлебаса должна проясниться в ближайшие дни.

Перед вечерней тренировкой динамовцев ждал сюрприз: к ним в гости приехал Артем Кравец, на правах аренды выступающий за «Гранаду». По идеальным испанским дорогам он домчался до Марбельи на машине за полтора часа - и основательно поднял настроение недавним партнерам, не забывшим перед занятием поздравить его с очередным забитым голом в испанском чемпионате.

Атмосфера располагала к взаимным шуткам. «А что, Крава, бывают у вас в «Гранаде» такие передачи?» - осведомился Рыбалка, отдавая в «треугольнике» точный пас Гармашу. «Нет, но если перейдешь к нам - будут», - Кравец не остался в долгу. «Да у вас и без меня проблем с голевыми передачами нет. Ты-то, кажется, уже пятый забил», - ответу Рыбалки улыбнулся, кажется, даже Ребров. Расспрашивавший перед этим Артема о его испанском житье-бытье с предельной серьезностью.

На первом сборе динамовцы проведут пять контрольных матчей: 21 января сыграют с немецким «Санкт-Паули», 22-го - с китайским «Тяньцзинь Теда», 25-го - с австрийским «Лиферингом», 29-го - с корейским «Сувоном», а 30-го - с болгарским ЦСКА.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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