Насколько хорош Обамеянг?

© ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг

Шансы Габона на победу на Кубке африканских наций невелики, но если Пьер-Эмерик Обамеянг войдет во вкус, не советуем ставить против «пантер».

О нем говорят

«Он знает, где расположены ворота, но на данный момент это классный быстрый игрок, чей главный козырь - уходить от опекунов. Нам нужно много работать, чтобы его игра стала более разнообразной».

Бывший тренер «Боруссии» Юрген Клопп вскоре после перехода Обамеянга

«У него так много сильных сторон! Это практически совершенный игрок. Если бы я попытался бить штрафные так, как он, то сломал бы ногу».

Клопп парой месяцев позже

«На поле Обу можно найти всегда. Он блестяще двигается. Да, порой не все получается идеально, но если нам удается понять друг друга, то мы создаем очень опасные моменты».

Одноклубник по «Боруссии» Марко Ройс

«Он веселый и счастливый человек. Это упрощает мою работу»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель

«Если появится предложение, которое привлечет Обамеянга, мы сядем вместе и все обсудим. Но даже это не обозначает, что он точно покинет нашу команду. У Обы действует с нами долгосрочное соглашение».

Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке

Статистика

Сборная Габона: 52 матча, 22 гола

Еврокубки: 45 матчей, 19 голов

Национальные турниры: 302 матча, 136 голов

Путь к славе

«Милан»

• Обамеянг часто менял клубы, поскольку следовал за своим отцом - Пьером, выступавшим также за сборную Габона. Поэтому юноша успел поучиться мастерству в «Гавре», «Тулузе», «Ницце», «Руане» и «Бастии», а летом 2006 года перебрался в «Милан».

• В «Милане» играли старшие сводные братья Пьер-Эмерика - Катилина и Вилли. «У нас разные матери, поэтому с Катилина и Вилли я познакомился только в девять лет», - сказал нападающий. Любопытно, но Пьер-Эмерик, самый успешный из братьев, был единственным, кто так и не провел ни одного матча за первую команду «россонери».

• В 2007 году Обамеянг проявил себя на клубном турнире для юношеских (до 19 лет) команд в Малайзии. Габонец забил все семь голов миланцев, которые провели на турнире шесть матчей и финишировали на четвертом месте.

• В сезоне 2008/09 Обамеянг был отдан в аренду «Дижону», выступавшему во второй по силе лиге чемпионата Франции, а уже в следующем сезоне форвард дебютировал в еврокубках, выступая на правах аренды за «Лилль». Затем он провел полгода в «Монако», но ничем особым там не отметился.

• Вспоминая недавно время в Милане, Обамеянг сказал: «Было немножко сложно - все время путешествовать и играть где-то на правах аренды. Думаю, сейчас в клубе сильно сожалеют, что продали меня, но отношения с ним у меня остались хорошие».

«Сент-Этьен»

• Весной 2011 год усилил на правах аренды «Сент-Этьен», а уже летом его контракт был выкуплен у «Милана». Болельщики, которые следили лишь за домашними матчами зеленых, поначалу были не слишком впечатлены успехами нападающего, ведь первые девять голов за клуб он забил на выезде.

• Первый гол Обамеянга на своем поле пришелся на 18-й домашний матч в чемпионате Франции. Игрок тут же отличился еще дважды, оформил свой первый хет-трик во взрослом футболе и помог своей команде обыграть «Лорьян» - 4:2. Произошло это в феврале 2012 года.

• Обамеянг забивал с завидной регулярностью, но стать лучшим бомбардиром лиги ему никак не удавалось. В сезоне 2011/12 он с 16 голами разделил четвертое место (первым стал Оливье Жиру из «Монпелье» - 21), а в следующей кампании, отличившись 19 раз, разделил уже вторую строчку, первым же стал Златан Ибрагимович (30).

• В рядах «Сент-Этьена» стал победителем Кубка французской лиги. В финальном матче турнира с «Ренном» (1:0), который состоялся в апреле 2013 года, Обамеянг вышел в стартовом составе, но позже был заменен. Этот трофей остается пока единственным для нападающего во взрослом футболе.

«Боруссия» Дортмунд

• 10 августа 2013 года сделал хет-трик в дебютном матче в бундеслиге. «Боруссия» разгромила «Аугсбург» на его поле со счетом 4:0, а Обамеянг забил первым же ударом в чемпионате Германии.

• Впервые забил за «Боруссию» в финале, когда его команда дошла до решающего матча в Кубке Германии-2015. Дортмунд, правда, проиграл «Вольфсбургу» - 1:3.

• 5 ноября 2016 года установил персональный рекорд - четыре гола в гостевом матче с «Гамбургом» (5:2).

• Обамеянг невероятно быстр. Его максимальная зафиксированная скорость - 34,98 км/ч (в бундеслиге быстрее только Кингсли Коман - 35,06 км/ч). «Моя скорость отлично вписывается в командный стиль «Боруссии», - сказал форвард. - Хотел бы однажды устроить забег с Усейном Болтом. Это было бы интересное испытание для меня».

Сборная Габона

• В июне 2013 года сделал в матче с Нигером (4:1) необычный хет-трик. Все три гола были забиты Обамеянгом с пенальти.

• В 2014 году Обамеянг занял второе место в номинации «Лучший футболист Африки», а по итогам 2015-го взял главную награду. «Я благодарен всему народу Габона, эта награда для него, - говорит он. - Я обращаюсь к родителям африканской молодежи с просьбой дать своим детям шанс реализовать мечту».

Чего вы могли не знать

• Обамеянг родился на севере Франции в городе Лаваль. Его отец Пьер играл в одноименном клубе, а также защищал цвета сборной Габона. Для сына он главный пример для подражания. «Я часто наблюдал, как играл папа, а делал он это восхитительно, - вспоминает Обамеянг. - Я лупил по мячу в собственной спальне, а в итоге тоже стал профессиональным футболистом. Трудно понять, как все это у меня вышло».

• Обамеянг любит модно одеваться и носить блестящие вещи. Даже такие, как инкрустированные кристаллами бутсы. «Мама держала магазин, где продавалась очень яркая одежда, - рассказал он. - Мне все это нравится с самого детства».

• Обамеянг часто отмечает голы сальто. Делает он это в честь бывшего нападающего сборной Мексики и «Реала» Уго Санчеса. Если верить журналу L'Equipe, Обамеянг когда-то пообещал своему ныне покойному дедушке, что однажды тоже будет забивать за «Реал».

• Обамеянг говорит, что больше всего на него повлияли Самюэль Это'о и Дидье Дрогба. «Они здорово мне помогли, - рассказал он. - Это'о я расспрашивал про его карьеру, про то, как мне стать лучше. Дрогба прислал мне сообщение, когда меня признали Лучшим игроком года в Африке. Было очень приятно».

• Африканец известен еще и тем, что оригинально празднует голы. Например, в рурском дерби с «Шальке» Обамеянг и Ройс нацепили маски Бэтмена и Робина. До этого, забив «Баварии», форвард щеголял в маске Человека-паука. «Это смешно, - отметил бывший одноклубник Себастьян Кель. - К счастью, тот гол стал победным. Иначе Обамеянгу бы от нас досталось».

Он говорит

«Скорость - это часть меня. Думаю это врожденное качество. В эти дни как быстрому игроку мне нужен быстрый автомобиль. Люди могут слышать, как я еду в Дортмунд на тренировку. Люблю слушать рев работающего мотора».

«Клопп сделал меня сильнее психологически, он помог мне пойти по пути прогресса. Это харизматичный человек, и я его очень уважаю».

«Каждый раз, когда Филиппо Индзаги забивал, то праздновал так, словно это его первый гол. Примерно так же чувствую себя я. Обожаю взрыв эмоций от забитого мяча».

«Не знаю, какова моя стоимость на трансферном рынке. Может, однажды это станет известно, но предположу, что она где-то в районе стоимости Гонсало Игуаина [примерно 90 миллионов евро].»

Чего еще может достичь

• Стать рекордсменом сборной Габона по числу проведенных матчей - задача не самая простая. У вратаря национальной команды Дидье Овоно 88 игр, и в 33 года он определенно заканчивать карьеру не намерен. Зато Обамеянг может побить семейный рекорд. Братьев Катилину (9) и Вилли (15) он уже обошел, а следующая цель - 80 матчей отца.

• Помочь Габону впервые выиграть Кубок Африки или дебютировать в финальной стадии чемпионата мира.

• Стать лучшим бомбардиром «Боруссии» в еврокубках. Роберта Левандовски с его 18 голами Обамеянг уже обошел, а до рекордных 24 Марко Ройса габонцу осталось забить пять мячей.

• Дорасти до звания лучшего бомбардиром в истории «Боруссии». В декабре африканцу покорилась планка в сто мячей, и на данный момент он идет на шестом месте в списке топ-снайперов клуба. От занимающего пятое место Роберта Левандовски его отделяют всего три мяча. Лидирует же нынешний спортивный директор клуба Михаэль Цорк, на счету которого 159 голов.

Источник — УЕФА

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