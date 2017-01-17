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Сербский хавбек Анджело Качавенда на просмотре в Заре

Бывший футболист «Войводины» улетел с луганским клубом на сборы в Турцию

  • 17.01.2017 10:47
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ФК Заря. Анджело Качавенда
© ФК Заря. Анджело Качавенда

В расположение луганской «Зари» прибыл сербский полузащитник Анджело Качавенда. Игрок начал тренировки вместе с основным составом, а затем отправится с основой на сборы в Турцию.

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба «Войводина». В сезоне 2016/17 играл за Ю-19 «Войводины», завершив со своей командой первый круг на 3-м месте из 16-ти возможных. Из 15-ти матчей, которые провела его команда, принимал участие во всех играх и провёл на поле в каждой встрече все 90 минут. Голов не забивал, но отдал 5 результативных передач. Играет Анджело на позиции опорного полузащитника.

Ф.И.О.: Анджело Качавенда (Andelo Kaĉavenda)
Дата рождения: 22.01.1999.
Гражданство: Сербия.
Позиция: Полузащитник.
Экс-клуб: «Войводина».

Источник — ФК Заря

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