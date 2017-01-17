Сможет ли Бланко-Лещук сыграть за Украину?

© ФК Карпаты, Густаво Бланко-Лещук

Об этом пришлось заговорить вновь сразу после того, как аргентинец подписал контракт с донецким клубом. Дело в том, что пока Густаво играл за «Карпаты», он хоть и был ближе к Ровенщине, где, как утверждает сам футболист, родился его дед (акцент на слове дед, поскольку в наличии украинских корней у форварда никто и не сомневался), он мог в любой момент собрать вещи и укатить в другую страну, после чего стал бы для нас отрезанным ломтем.

Уже после перехода Бланко-Лещука в донецкий клуб генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий сказал, что были предложения из Испании и Турции, и что ему звонил некий агент, заверивший, что до 1 февраля Бланко-Лещук подпишет контракт с испанским клубом. Но теперь он принадлежит украинскому клубу более высокого уровня, в котором, если пройдет проверку на прочность, то задержится.

Дело не в том, нужен ли Бланко-Лещук сборной, соответствует ли он ее классу? Это отдельный вопрос доказательства профпригодности. Речь - о технической стороне. Думается ведь, что кандидатура Бланко-Лещука не вызовет такого неприятия, как, например, Марлоса. Вызовет у персонажей определенного сорта, которые у нас, к сожалению, имеют больше влияния, чем того заслуживают.

СНАЧАЛА НУЖНО ЗАХОТЕТЬ

Насколько легко будет это сделать, если этого захочет сам футболист? Никто, конечно, не отменял классического «утром - деньги, вечером - стулья». То есть, ты сначала получи гражданство, а потом будем говорить. Но, во-первых, это не совсем так. Заинтересованность со стороны тренерского штаба сборной должна присутствовать, как присутствует она в отношении Марлоса, - кто бы там что ни говорил. Но наличие паспорта еще не гарантирует места в сборной. Это ведь тоже факт.

Повторюсь, я - только технической стороне вопроса. В «Шахтере» Бланко-Лещук встретит своего соотечественника Факундо Феррейру, вместе с которым они в свое время мечтали о сборной Аргентины. Говорят, что и сейчас мечтают? Ну, хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Так вот, возникни необходимость натурализовать для сборной этих футболистов (не получить паспорт - это разговор из нефутбольной сферы), то им пришлось бы идти разными путями. Феррейре, если вкратце, - прожить в Украине пять лет и стать гражданином Неньки (или наоборот). Бланко-Лещуку этого не нужно. Только паспорт, поскольку он за Аргентину не заигран. А дальше благодаря родившемуся на Ровенщине деду - вперед и с песней.

УПРОЩЕННАЯ НАТУРАЛИЗАЦИЯ

К чему далеко ходить - родившийся в Днепропетровске Роман Нойштедтер. Ему вовсе не нужно было играть за украинский или российский клуб, не говоря уже о пяти годах «карантина», чтобы получить право играть за сборную соответствующей страны. На пути в нашу команду препятствием стал паспорт. В случае с Россией - нет. Мама Романа - русская, да и бабушки и дедушки из АССР немцев Поволжья в роду Нойштедтеров, естественно, были. Заминка оставалась лишь в том, чтобы получить российский паспорт, не побоявшись отказаться от немецкого гражданства. Не побоялся. Ждал только, пока российское ведомство этот вопрос утрясет.

Ах да, еще один очень важный момент. Игра за сборную. Роман немало наиграл за немецкую молодежку. Провел и два матча за первую сборную Германии. Но товарищеских. Хоть одна официальная, если тебе больше 21 года, и - до свидания. Стал россиянином, на Euro сыграл…

Такой же упрощенный процесс натурализации проходили родившиеся в Германии турки, в Швейцарии косовары, а до того албанцы. Хорваты так и из Австралии игроков привозили. Это мы подарили «аборигенам» Никиту Рукавицу… Похожий на Бланко-Лещука пример - француз Людовик Обраньяк, вставший под знамена сборной Польши. Кстати, в сборной Франции хватало этнических поляков - порядка двух десятков: Копа (Копачевски), Стопира, Косьельни… Впрочем, это, как говорится, совсем другая история. Пауло Дибала (Dybala) мог без проблем и цензов оседлости выбирать между тремя сборными - аргентинской, итальянской и польской…

ПРАВИЛА МЕНЯЮТСЯ

Правила натурализации периодически менялись. Лучший футболист Греции последнего полувека (это было официально признано греческой федерацией футбола в 2003 году) Василис Хадзипанагис смог сыграть за первую сборную страны лишь однажды, а потом выяснилось, что он играл за олимпийскую сборную СССР, и сборная Греции для него закрыта. Заигранным футболист мог быть и в юношеской сборной.

Либерализация наступила после развала Союза. Первую волну «переселенцев» (Онопко и К - туда, Леоненко и К поменьше - сюда…) не трогаем, они ни за кого заиграны не были, и могли выбирать сборную любой бывшей республики СССР. Вопросы появились, когда россияне начали дергать наших людей, сыгравших за главную и молодежную сборную Украины в первых товарищеских матчах. Оказалось, что с некоторых пор товарняки в зачет не идут. ФИФА просто умыла руки: в этом хаосе, ребята, разбирайтесь сами. Разбирались, как могли. Впоследствии Белоруссия много возмущалась по поводу юного гения Милевского, но начиналось-то все с того, что ей достались киевлянин Сергей Герасимец и павлоградцы братья Мирослав и Максим Ромащенко. Украине в качестве гуманитарной помощи от Казахстана еще при СССР перепал Сергей Скаченко…

РОЖДЕННЫЕ В СССР

Назовем вещи своими именами: в конце прошлого века футболисты, рожденные в СССР, не видели ни малейших проблем, чтобы встать под знамена другой федерации. Играешь за клуб под ее юрисдикцией, так тебе просто удобнее числиться гражданином той страны, в которой живешь. Туркмения подписала чемпиона СССР 1984 года Валерия Брошина и сразу пятерых украинцев - Константина Сосенко, Игоря Кислова, Андрея Завьялова, Романа Бондаренко и Андрея Хомина. Последнему быстро запретили играть, потому что он до этого был задействован в сборной Украины, остальные - пожалуйста.

А кто в Украине мог кинуть камень в знаменитого (тем, что бразилец регулярно из-под него забивал) опекуна Ромарио - Владислава Тернавского? В России, как мне кажется, относительно спокойно отнеслись к переезду в Украину и появлению в составе нашей сборной в районе Миллениума Сергея Кормильцева, Артема Яшкина и Сергея Серебренникова - полузащитников у соседей хватало. Кстати, Кормильцев к тому времени уже сыграл один матч за сборную России, но товарищеский (1:5 с Бразилией). Не возбраняется.

А вот выступлений в официальных матчах за молодежную сборную для запрета хватало. Кто бы сказал об этом нашим функционерам, когда они настояли на привлечении в сборную Алексея Бахарева, вдоволь наигравшего за российскую молодежку. А ведь пресса писала, что вызов в главную команду страны полузащитника «Шахтера» это бред. Хорошо, что единственный матч Бахарева за сборную Украины с Ираном имел товарищеский статус. Интересно, а был ли у Бахарева украинский паспорт?..

Несколько другая история с Андреем Карякой. В Украине, играя за запорожский «Металлург» и киевский ЦСКА, он ничем особенным себя не проявлял. Раскрылся в Самаре в «Крыльях Советов». Не за день раскрылся и заслуживал проявления внимания к его скромной персоне чуть раньше, чем об интересе к нему объявили россияне. Наши спохватились, когда уже было поздно. Охмуреж в Самаре шел полным ходом, а на робкую попытку сказать, что парень привлекался в молодежную сборную Украины, россияне резонно ответили, что те матчи официальными не были.

Что интересно, наличие официальных игр за российскую молодежку не помешало вернуться в первую сборную Украины Сергею Кандаурову. Вот как-то так у нас получилось - наверное, потому что возврат. Правда, триумфальным его возвращение не назовешь - состоялось оно в печальной памяти играх со Словенией в 1999-м.

С тех пор у нас россиянами разногласий почти не возникало. Разве что в 2000-м Павел Яковенко увез в Киев из Москвы группу юных спартаковцев во главе с Александром Алиевым, а совсем недавно контракт с «Зенитом» подписал, став перед этим гражданином России, 18-летний воспитанник киевского «Динамо» Даниил Лисовой.

ПРИМЕРЫ МИЛЕВСКОГО И ПАШАЕВА

Одновременно с Алиевым в Киев перебрался белорус Артем Милевский, в послужном списке которого были официальные матчи за юниорскую сборную его страны. Долго же пришлось убеждать ФИФА, в том, что все мы родились в одной стране, и к Милевскому должно быть не такое же отношение, как к первому попавшемуся персонажу. Этот случай да попытка Катара натурализовать игравшего впоследствии и у нас бразильца Айлтона, а с ним и еще нескольких бразильцев, в частности, Деде и Леандро, привели к появлению новых законов ФИФА о натурализации. Хотя, наверное, будь шейхи поскромнее, ограничившись одним Милтоном, все бы обошлось.

Сейчас футболист, заигранный за сборную, по закону может поменять футбольное гражданство один раз до 21 года, если в то время он обладал обычным гражданством той станы, которую выбирает. Но это по закону, который отдельным пунктом упоминает, что если уж очень сильно попросить, то можно. Нойштедтера мы уже вспомнили. А вот еще куда более близкий пример. Павел Пашаев, игравший в последнее время за каменскую «Сталь», прошел через все сборные Украины. Даже два матча за первую команду сыграл. А когда ему исполнилось 27 лет, о нем вспомнили в Азербайджане, в котором родившийся в Луганской области футболист никогда не жил, но определенные корни имеет. И Павел был туда вызван. Другое дело, что из-за высокой конкуренции вышел на поле лишь однажды. Но сам факт!

Этим правилом охотно пользовались уже упомянутые косовары из Швейцарии. Не попав в первую сборную страны часов и банков, они выбирали Албанию (хотя формально и это неправильно), а когда ФИФА и УЕФА признали и федерацию футбола Косово, то и эту страну. А сколько таких случаев было во Франции. Играет пацанчик за французские юношеские и молодежные сборные, в первую не пробился, и вот он уже член сборной Алжира, Марокко, Сенегала, Мали… Своего рода расплата за то, что творилось в прошлом веке, когда футбольная Франция снимала сливки со своих бывших колоний, призывая под свои знамена как родившихся там талантов, так и их потомков. Не только Франция, кстати. Последний (хотя таких последних можно привести уйму) пример - Уилфред Заха. Рожденный в столице Кот-д’Ивуара Абиджане, но в четырехлетнем возрасте перебравшийся с родителями в Великобританию футболист прошел все сборные Англии, включая первую. А в ноябре, несмотря на просьбы главного тренера англичан Гарета Саутгейта, все еще державшего Заха на карандаше, принял предложение Кот-д’Ивуара. Сейчас играет на Кубке Африки.

ЛУЧШЕ ЛИ БУДКОВСКОГО?

И последнее. Возвращаясь к Бланко-Лещуку. Написанное здесь - вовсе не призыв немедленно натурализовать аргентинца. Захочет получить паспорт, получит его - нет проблем. Другое дело, что еще нужно соответствовать уровню сборной. На сегодняшний день в «Шахтере» четыре нападающих. Основной - Факундо Феррейра. Молодой (но Блохин и Шевченко в его возрасте уже вовсю за сборные СССР и Украины играли) Андрей Борячук - игрок несколько иного плана. Уже в этом году в горняцкий клуб пришли похожие друг на друга по стилю Бланко-Лещук и вернувшийся из «Анжи» Филипп Будковский. Интересно будет взглянуть, кто же сильнее. И только после этого делать выводы.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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