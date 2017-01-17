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ДЕНТИНЬО: «Слава Богу, Фонсека дает мне играть»

Бразильский полузащитник «Шахтера» поделился впечатлениями об учебно-тренировочных сборах

  • 17.01.2017 10:44
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ФК Шахтер Донецк. Дентиньо
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

Полузащитник «горняков» – об отдыхе, первых тренировках, доверии тренера и своей мотивации.

– Дентиньо, расскажи о первых днях сборов. Что сейчас наиболее важно в тренировках, над чем работаете?
– Мы отлично проводим наши сборы. Тренерский штаб хорошо понимает, что делает, и нам нравятся эти тренировки. Понятно, что в начале очень сложно, болят все мышцы, но нужно привыкать. Думаю, со временем мы к этому адаптируемся.

– Видно, что ты приехал в хороших физических кондициях. Как удавалось поддерживать форму во время отпуска?
– Несмотря на то, что мы были со своими семьями, развлекались и отдыхали, конечно, не забывали и о своей физической форме. Мы работали – иногда бегали, выполняли разные упражнения, чтобы не терять кондиции и приехать сюда полностью подготовленными.

– Сейчас внимание уделяется тренировкам с мячом и не так много беговой работы. Для бразильцев это плюс?
– Да, я думаю, что это хорошо для любого игрока. Во всяком случае лучше, чем просто бегать и ни о чем не думать. Иногда, работая с мячом, мы получаем такие физические нагрузки, которые не дает монотонная тренировка, хотя не сразу это замечаешь. Поэтому здорово, нам очень нравится.

– Этот сезон уже можно назвать одним из самых удачных в твоей карьере. К тому же ты подписал новый контракт с «горняками». Все это добавляет мотивации в работе?
– Я думаю, что надевать футболку «Шахтера» – это уже огромная мотивация. К сожалению, в прошлых сезонах у меня не выходило много играть. Сейчас мистер Паулу Фонсека, слава Богу, дает мне такую возможность. И понятно, что я стараюсь показывать все лучшее на поле, забивать голы и помогать команде – это главное для меня.

Источник — ФК Шахтер

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