Максим КАЛЕНЧУК: «Приглашение Кучука – правильное решение»

© ФК Сталь. Максим Каленчук

Капитан «Стали» Максим Каленчук ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Максим, расскажи, пожалуйста, как ты провел отпуск?

- После окончания чемпионата я поехал в Каменское, где у меня были запланированы утренники, детские дискотеки, которые я посетил вместе со своей дочерью.

- С кем-то из своих одноклубников поддерживали связь во время отпуска?

- Да, конечно. Практически со всеми общался. Чаще – с Романом Карасюком, Антоном Кравченко, Павлом Пашаевым.

- Во время отпуска ты занимался индивидуально?

- Поддерживал форму. Отпуск отпуском, но себя надо держать в тонусе, чтобы быть готовым к сборам.

- Что ожидаешь от зимних сборов, которые начнутся совсем скоро?

- Надеюсь, что сборы скажутся положительно на нашем выступлении во второй части чемпионата.

- Что ты можешь сказать о новом главном тренере «Стали» - Леониде Кучуке?

- Это известный специалист, тренировавший такие команды, как киевский «Арсенал», «Кубань», «Локомотив». Думаю, что приглашение Леонида Станиславовича – правильное решение.

Источник — ФК Сталь Каменское

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