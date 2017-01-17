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Максим КАЛЕНЧУК: «Приглашение Кучука – правильное решение»

Капитан «Стали» поделился ожиданиями от грядущих учебно-тренировочных сборов

  • 17.01.2017 10:39
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ФК Сталь. Максим Каленчук
© ФК Сталь. Максим Каленчук

Капитан «Стали» Максим Каленчук ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Максим, расскажи, пожалуйста, как ты провел отпуск?
- После окончания чемпионата я поехал в Каменское, где у меня были запланированы утренники, детские дискотеки, которые я посетил вместе со своей дочерью.

- С кем-то из своих одноклубников поддерживали связь во время отпуска?
- Да, конечно. Практически со всеми общался. Чаще – с Романом Карасюком, Антоном Кравченко, Павлом Пашаевым.

- Во время отпуска ты занимался индивидуально?
- Поддерживал форму. Отпуск отпуском, но себя надо держать в тонусе, чтобы быть готовым к сборам.

- Что ожидаешь от зимних сборов, которые начнутся совсем скоро?
- Надеюсь, что сборы скажутся положительно на нашем выступлении во второй части чемпионата.

- Что ты можешь сказать о новом главном тренере «Стали» - Леониде Кучуке?
- Это известный специалист, тренировавший такие команды, как киевский «Арсенал», «Кубань», «Локомотив». Думаю, что приглашение Леонида Станиславовича – правильное решение.

Источник — ФК Сталь Каменское

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