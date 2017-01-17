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Леонид КУЧУК: «Посещал матчи в Киеве, Одессе и следил за Шахтером»

Белорусский специалист возглавил каменскую «Сталь»

  • 17.01.2017 10:36
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Sport.ua. Леонид Кучук
© Sport.ua. Леонид Кучук
Один из лучших белорусских специалистов, работавших в украинском футболе, в разгар зимы сменил на посту главного тренера «Стали» отправленного в отставку голландца Якоба Галла.
 
- С того дня, как в конце мая 2015-го вы покинули тренерский мостик российской «Кубани», прошло чуть больше полутора лет. Чем занимались все это время?
- Ездил в разные страны, где наблюдал за игрой команд разных лиг и сборных. Все, что удавалось увидеть, анализировал. Было любопытно сравнивать футбол тех стран с футболом украинским, белорусским. Процесс этот оказался интересным. В общем, чуть-чуть попутешествовал, пополнив багаж знаний. Ведь одно дело сидеть и читать газеты-журналы, а совсем другое - профессионально развиваться. 
 
- За столь долгий перерыв в тренерской карьере наверняка успели соскучиться за работой?
- Хорошо, что у меня за этот период произошла некая перезагрузка - и как тренера, и как человека. Я имел возможность посмотреть на футбол со стороны, что оказалось весьма полезно. Но вместе с тем, конечно же, было желание работать. 
 
- Время от времени о вас напоминали разные СМИ, сообщая о возможном появлении у руля той или другой команды. Не так давно ваша фамилия называлась в числе кандидатов на пост наставника киевского «Динамо», сборной Белоруссии. Какой была ваша реакция на эту информацию?
- Спокойной. Кандидатом ведь можно всю жизнь проходить, не более того. А вот от роли кандидата до реальной работы есть определенный промежуток времени, поэтому подобные новости о себе я никак не воспринимал. Все это слухи.  
 
- Вас нередко можно было увидеть на футболе в Киеве. Только ли с праздным любопытством были связаны ваши визиты в столицу?
- Я посещал матчи не только в Киеве. Много раз бывал на футболе в Одессе, очень часто смотрел игры с участием «Шахтера» времен Мирчи Луческу - причем, как в Украине, так и за рубежом - в частности, в Португалии. Когда горняки играли во Львове, я не пропустил ни одного матча. Наблюдал и за играми «Карпат». Было очень интересно посмотреть на футбол со стороны, так как когда ты находишься внутри команды, то сделать это не удается. Скажу больше: в период паузы в работе старался посещать даже некоторые матчи резервистов. 
 
- Раз уж речь зашла о «Динамо», хотелось бы поинтересоваться у вас одним из бывших его игроков - выступавшим под вашим руководством в московском «Локомотиве» - Тарасом Михаликом. Согласны с мнением, что потенциал этого футболиста в украинском футболе не был использован в полной мере?
- Не могу судить, насколько он был или не был использован. Это уже из области отношений «игрок - тренер». Скажу о другом. Больше трех лет назад судьба меня свела с Тарасом, и я очень рад, что он играл в моей команде. О нем у меня сложились самые хорошие впечатления. Михалик отличается надежностью - как человек, так и как футболист.   
 
- Вы один из немногих специалистов на постсоветском пространстве, который удостаивался звания лучшего тренера года в трех странах - Молдавии, Украины и Белоруссии. Издатели книги рекордов Гиннесса вам случайно еще не звонили?
- (Смеется). Я даже не пытался туда попасть. А если серьезно, то приятно, когда твой тренерский труд оценивают так высоко. Он ведь не так прост, как кажется со стороны. Да, небольшое чувство гордости было. Но не более того. В целом же, относился к этому достаточно спокойно. Понимал: что-то хорошее для футбола все же удалось сделать. 
 
- С украинским футболом вы знакомы не понаслышке. До перехода в «Сталь» в вашей карьере был успешный период работы в киевском «Арсенале». Времена, когда «Шахтер» регулярно терял очки в Киеве, а боровшийся за серебро «Металлист» ни разу не выигрывал у ваших подопечных - часто вспоминаете?  
- Время, проведенное в «Арсенале», вспоминаю с особой теплотой. Оно мне больше всего запало в душу. Это, пожалуй, одна из лучших страничек в моей жизни. И дело тут не столько в результате (по этой части, кстати, можно было бы добиться и большего), сколько во взаимоотношениях в коллективе - человеческих и игровых.   
 
- Как давно вам поступило предложение от «Стали»?
- Мы давно общались с президентом этого клуба Варданом Михайловичем (Исраеляном - Прим. В.К.). В том, что я оказался в «Стали», его большая заслуга. А решение было принято в течение двух дней в конце минувшей недели. 
 
- Кто вошел в ваш тренерский штаб?
- Один из моих помощников - Юрий Бакалов. Он специалист высокого уровня, с которым мы знакомы еще по работе в «Арсенале». Роль тренера по физподготовке возложена на Виталия Милютина, а тренером по тактике стал Иван Федык. С ними в течение полутора последних лет мы вместе ездили на стажировки в разные страны Европы, их возможности мне хорошо известны.
 
Я специально брал этих людей с собой - хотелось, чтобы и они узнавали что-то новое, чему-то учились. Во всех помощниках я уверен, поэтому никаких сомнений в процессе формирования тренерского штаба у меня не возникало.    
 
- Следя за событиями в чемпионате Украины, вы наверняка обратили внимание на турнирную нестабильность команды из Каменского. Вместе с тем, у «Стали» есть и положительные качества. Какие из них отметили бы?
- Прежде всего, игровые качества футболистов. Точнее даже сказать, их игровой потенциал. Он не раскрыт до конца. Нужно все упорядочить, чтобы команда была более выстроенная и организованная. Вот и все. 
 
- С чего начали работу? 
- Со знакомства с командой и со всем персоналом, кто в ней работает. Все было, словно в первый раз (улыбается). Даже волновался немножко. 
 
- Это, скорее всего, с непривычки. Вы же сами сказали, что произошла перезагрузка… 
- (Смеется). Наверное.
 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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