Вадим ЯВОРСКИЙ: «Первый сбор самый тяжелый»

Нападающий Вадим Яворский, находящийся на тренировочном сборе ФК «Горняк-Спорт», прокомментировал первую тренировку после отпуска.

- Вадим, с каким настроением вернулся после отпуска? Тяжело ли вытягиваться в тренировочный ритм?

- Абсолютно не тяжело. Я полон сил. Будем работать, чтобы выбираться из всех этих ям, где мы оказались. Но ничего, я думаю, что у нас будет все хорошо. Команда работает с хорошим настроением, я думаю, что все у нас будет нормально.

- Познакомился ли с новыми ребятами?

- Еще в процессе, пока только был первый день, но я не виду тут никаких проблем. Будем вместе работать.

- Где проводил отпуск?

- Отдыхад дома в Одессе, но в последние две недели я готовился к сборам. Первый сбор — он самый тяжелый, а там уже будет полегче.

- Как тебе состояние поля?

- Конечно, хотелось бы натуральный газон с крытым манежем, но и так хорошо все подготовили. Огромная благодарность администрации и руководству клуба, что позаботились о том, чтобы поле было очищено от снега.

Источник — ФК Горняк-Спорт

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