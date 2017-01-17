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Вадим ЯВОРСКИЙ: «Первый сбор самый тяжелый»

Форвард «Горняка-Спорт» - о выходе команды из отпуска

  • 17.01.2017 10:12
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Вадим ЯВОРСКИЙ: «Первый сбор самый тяжелый»
Нападающий Вадим Яворский, находящийся на тренировочном сборе ФК «Горняк-Спорт», прокомментировал первую тренировку после отпуска.
 
- Вадим, с каким настроением вернулся после отпуска? Тяжело ли вытягиваться в тренировочный ритм?
- Абсолютно не тяжело. Я полон сил. Будем работать, чтобы выбираться из всех этих ям, где мы оказались. Но ничего, я думаю, что у нас будет все хорошо. Команда работает с хорошим настроением, я думаю, что все у нас будет нормально.
 
- Познакомился ли с новыми ребятами?
- Еще в процессе, пока только был первый день, но я не виду тут никаких проблем. Будем вместе работать.
 
- Где проводил отпуск?
- Отдыхад дома в Одессе, но в последние две недели я готовился к сборам. Первый сбор — он самый тяжелый, а там уже будет полегче.
 
- Как тебе состояние поля?
- Конечно, хотелось бы натуральный газон с крытым манежем, но и так хорошо все подготовили. Огромная благодарность администрации и руководству клуба, что позаботились о том, чтобы поле было очищено от снега.
 

Источник — ФК Горняк-Спорт

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