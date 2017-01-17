Две тренировки Днепра

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«Днепр», находящийся на сборе в Турции, провел в понедельник две тренировки. Как и накануне, перед первым занятием команда выстроилась в «коридор» — на этот раз традиционным способом поздравляли с 20-летием Дениса Баланюка. Круглая дата не стала поводом для послаблений, и именинник работал наравне со всеми — попотеть пришлось изрядно.

Первая часть утренней тренировки была посвящена работе над физической готовностью — игроки по кругу проходили различные станции, где основательно нагрузили мышцы. Затем были «квадраты», а в завершение тренировки — игровые упражнения. При этом защитники работали по своей программе с Сергеем Дирявкой над тактикой, а остальные полевые игроки завершали действия с мячом ударами по воротам, что стало хорошей тренировкой и для голкиперов, работавших до того отдельно с Валерием Городовым.

Вечером уже вся тренировка прошла с мячами. После нескольких упражнений на держание мяча был сыгран междусобойчик полными составами на две трети поля. Первый тайм завершился без голов, а счет был открыт ближе к концу второй половины матча: «красных» вперед вывел Юрий Вакулко, замкнувший передачу с левого фланга. Но его команде не удалось удержать победный счет. Буквально за пару секунд до финального свистка к атаке «синих» неожиданно подключился Евгений Чеберячко и, вспоров линию обороны коллег-соперников, сравнял счет.

Проведя серию упражнений для мышц, игроки поспешили в отель на восстановительные мероприятия, ведь завтра команду снова ждут две тренировки.

Источник — ФК Днепр

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